壽山高中學生參加世界中學運動會 贏回一銀一銅

壽山高中學生童冠嶧（前右一）、蔡鎮宇（前右二）、莫惠茹（前左一）等人參加世界中學運動會贏回好成績。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區壽山高中學生童冠嶧、蔡鎮宇、莫惠茹，代表國家參加「世界中學運動會」，贏回桌球國家團體組第2名、角力女子53公斤組銅牌，表現亮眼。

世界中學錦標賽由國際學校體育聯合會（ISF）主辦，但不同體育項目由不同國家舉辦，其中桌球在馬爾他共和國、角力在阿爾及利亞登場，童冠嶧說，他們從台灣飛到馬爾他共和國必須在杜拜轉機，前後搭乘飛機的時間多達15小時、是他從小到大最久的一次。

還好長途飛行，並沒影響學生們的表現，入選國家隊的童冠嶧、蔡鎮宇與其他6位選手，參加國家團體組，最終以5勝2敗的成績，贏得第2名，蔡鎮宇說，在國際賽事中，與各國好手同台較勁，不僅增長見聞，也更了解自己的強項與弱點，對於未來的訓練很有幫助。

國小是足球隊員的莫惠茹，因為體能好、反應快，國中1年級開始練柔道與角力，今年4月間先在全國中學運動會贏得角力女子亞軍，遠赴阿爾及利亞，又用她的必殺技抱頭摔、單臂過肩摔，以2勝1敗的成績贏得世界中學運動會的角力女子53公斤組銅牌。

莫惠茹說，角力與柔道都有很多高難度技巧，每一次自己能做到想練成的動作與技巧時，就會很有成就感，讓運動變得更有趣。

另外，學生林勇志、邱柏諺、陳泳勳、孫富麒也代表學校參加世界中學運動會，並贏回學校團體組第5名，為校爭光。