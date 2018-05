大谷翔平6.1局力投103球。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平今天6.1局力投103球,寫下大聯盟生涯新高,賽後被記者問到日職時期一場最多投到幾球?大谷的回答讓記者都笑翻。

「關於投球數的問題,你可以用手機查,很快就可以查出來了。」大谷說。

大谷用日文回答,水原一平翻譯成英文,讓全場記者都笑翻,就連大谷自己也笑出來,有記者就跟他說,「可是你人就在我面前呢。」

不過大谷隨即說,「可是我不知道正確的投球數,我不想要說謊。」大谷的回答讓媒體室充滿了笑聲。

Shohei Ohtani told a reporter to “look it up on your phone” when asked what the highest number of pitches he ever threw in Japan was. Elicited laughter from both Ohtani and the reporters in the room. pic.twitter.com/Jkgo85EXqA