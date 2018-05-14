羽球》戴資穎獲頒羽協理事證書 意外曝光超Q新髮型

〔記者卓佳萍／綜合報導〕羽球協會剛結束全國羽球團體賽，羽協理事長張國祚今天前往國訓中心勉勵選手，同時頒發理事證書給世界球后戴資穎，兩人留下合影，也意外曝光球后的「妹妹頭」新髮型。

行政院長賴清德今天視察國家運動訓練中心，關心選手、教練備戰2018亞運會狀況，也檢視選手生活起居的改善現況，及致贈加菜金，並由我國羽球選手戴資穎代表接受。

戴資穎擁有多重身分，不僅獲選協會選手理事，也是本期國訓董事之一，是目前唯一一位現役選手董事。

羽協理事長張國祚今天頒發世界第一紀念獎座與選手理事證書給戴資穎，國家隊菁英選手也獲得紅包獎勵金。

張國祚表示，恭賀小戴上任選手理事，希望她未來能為選手建言，提供協會作業參考。

日前發生國訓羽球場地事件，張國祚也正在爭取更好的場地，他表示，希望爭取政府興建符合國際規格的比賽場地，以及爭辦國際賽事，讓世界看到台灣。

羽協理事長張國祚（左）頒贈理事當選證書給戴資穎。（羽球協會提供）

羽協理事長張國祚南下發放獎勵金勉勵羽球國手。（羽協提供）

戴資穎教練賴建誠（右）獲頒獎座。（協會提供）

台灣羽球隊教練張政雄（右）。（羽協提供）

張國祚（中）與行政院長賴清德（左）對話。（讀者提供）

行政院長賴清德（右五）今天南下國訓中心視察，與選手楊合貞（右三）、戴資穎（右四）、文姿云（左四）、李智凱（左三）留下合影。（體育署提供）