LOL MSI》閃電狼六連勝篤定進四強 眼前目標將是確保第一晉級

閃電狼的好表現也讓KZ射手PraY視為「最恐怖的對手」。(取自LOL Esports flickr)

〔記者陳耀宗/綜合報導〕《英雄聯盟》MSI季中邀請賽小組賽已經完成過半賽程,閃電狼跌破眾人眼鏡,至今打出驚人的六勝零敗,穩居小組第一,第二名的南韓KZ則是四勝兩敗,歐洲Fnatic與中國RNG以三勝三敗並列第一,由於北美TL與越南EVS都只拿到一勝,上述四支隊伍極有可能就是最終四強名單,閃電狼則是提早取得四強門票,可說是LMS賽區歷年來最好的成績。

根據本次賽制,小組賽第一名隊伍將可以挑選第三四名作為對手,目前閃電狼距KZ有兩場勝差優勢,若能在最後四場比賽維持表現,將可以以第一名姿態選擇四強對手,它們將勢必會避開KZ,畢竟閃電狼在世界賽BO5舞台以來尚未贏過,如何選擇最有利的對手,挑戰首度打進MSI冠亞軍戰,將是他們的目標。

第三日賽程幾乎決定了晉級四強分水嶺,四連敗的TL首戰面對RNG,對方卻讓Olleh與Doublelift選出凱特琳配魔甘娜的成名MAIN角,TL靠著下路組合一路通關,更把Mlxg夜曲當作兒子打,也讓中國網友諷刺「紅眼都比你耐打」,首勝開胡。不過第二場對上KZ可就不好受,由於南韓王者前一場輸給閃電狼,本場便拿TL出氣,從頭到尾沒有給過機會,TL還是落得一勝五敗成績。

TL的勝場終於在第三日開胡,難得看見Olleh重拾笑顏。(取自LOL Esports flickr)

越南EVS以一勝三敗姿態挑戰FNC,上路Stark選出卡蜜兒,整場就靠他分推打出破口,一度將對方上下兩路防禦塔全拔,可惜最終兩度在對方主堡塔下與Caps血鬼單挑都落敗,最終還是讓FNC拿下勝利。第二場面對甫擊敗KZ的閃電狼,雖然狼群心態稍有鬆懈,給了不少機會,但光Betty一個人分推就足以摧毀它們,最終創下本屆最快結束遊戲24分鐘的紀錄,戰績與TL同為一勝五敗。

EVS差點就能讓上路Stark一人打爆FNC。(取自LOL Esports flickr)

RNG首場輸給TL後,低迷士氣給了下一場對手FNC不少機會,本屆MSI堪稱兩大中路CARRY之一的Caps本場選出翱銳龍獸,前期不斷做事帶風向,讓FNC打出優勢開局,可惜中期Uzi剎雅出關,團戰宰制力遠遠大過Rekkles崔絲塔娜,將優勢奪回,最終RNG逆轉拿下比賽,兩隊三日賽程結束後同為三勝三敗。

小組賽最新戰績表。(取自LOL Esports)

本日賽程一覽

17:00 KING-ZONE DragonX v.s. Royal Never Give Up

18:00 Fnatic v.s. 閃電狼

19:00 EVOS Esports v.s. Team Liquid

20:00 Royal Never Give Up v.s. 閃電狼

21:00 KING-ZONE DragonX v.s. EVOS Esports

22:00 Team Liquid v.s. Fnatic