中職》全壘打王不務正業 郭阜林想和林哲瑄軋雷射肩

郭阜林（左起）、吳明鴻、陳凱倫與廖健富為明星賽站臺。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中職明星賽今年將全壘打大賽擴充為五項戰技競賽，以9支全壘打高居聯盟第1的統一獅郭阜林，除了考慮參加本業的全壘打大賽，最想參加從外野直傳本壘的「超級雷射肩」，因為想和南英商工學長富邦悍將林哲瑄較量、較量。

中職今天宣布五項戰技競賽為全壘打大賽、跑壘大賽、投準大賽、我是速球王（限定野手）和超級雷射肩。

出席記者會的郭阜林自評全壘打戰力是滿分的10分，投準則是最低的2分，悍將陳凱倫和中信兄弟吳明鴻都認為自己的強項是投準和跑壘，Lamigo桃猿廖健富自評只有跑壘比較弱，其它各項很平均。

吳明鴻、陳凱倫、廖健富與郭阜林為明星賽站臺。（記者林正堃攝）

郭阜林雖然對全壘打很有信心，卻想參加超級雷射肩，他表示：「因為想和哲瑄軋一下，不過，哲瑄的球速很快，搞不好會參加我是速球王。」

明星賽將於7月7、8日在天母球場進行，7日紅白明星對抗賽，8日五項戰技，今年邀請兩位澳職明星球員分別加入紅、白隊，並參加全壘打和跑壘大賽。

明星賽門票將於5月21日中午起全面開賣，聯盟並推出1500百套早鳥套票，明天中午起開放預購，購票洽全家便利商店FamiPort或FamiTicket購票網（http://www.famiticket.com.tw）。

職棒聯盟會長吳志揚，在明星賽售票記者會上公布包括投準、速球王等五項戰技內容。（記者林正堃攝）

職棒聯盟會長吳志揚，在明星賽售票記者會上公布包括投準、速球王等五項戰技內容。（記者林正堃攝）

陳凱倫（左起）、廖健富、吳明鴻與郭阜林玩起投準遊戲，為明星賽暖身。（記者林正堃攝）

郭阜林。（記者林正堃攝）