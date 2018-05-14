全國青少年游泳錦標賽 基隆信義國中1金4銀1銅

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆信義國中游泳隊，在蘇裕欽、李玉蘭、劉崇熙3名教練指導訓練下，在5月11到13日於高雄市立國際游泳池，舉行的「2018全國青少年游泳錦標賽」中大放異彩，奪得1金、4銀、1銅。其中張智凱表現最為優異，分別拿下國中男子組200公尺蝶式金牌與100公尺蝶式銅牌，兩項成績均破大會紀錄。

另外，謝宜臻在國中女子組100公尺與200公尺蝶式（破大會紀錄）獲得銀牌；詹庭瑜在國中女子組200公尺與400公尺自由式獲得銀牌。

獲得國中男子組200公尺蝶式金牌的張智凱母親王慧玉，聽到智凱在母親節雙破紀錄，更是興奮的表示，智凱自小學五年級就接受蘇裕欽教練領導的教練團耐心指導，才能不斷的突破自己; 除了感謝信義國中校長及老師們的支持，還謝謝基隆市政府今年運動員亮點計劃，對於選手的鼎力支持，這次成績也是智凱揮灑汗水的認證，更是送給媽媽最美好的母親節禮物。

「2018全國青少年游泳錦標賽」５月１１日到１３日在高雄舉行，基隆市信義國中張志凱個人分別拿下國中男子組200公尺蝶式金牌與100公尺蝶式銅牌，兩項成績均破大會紀錄。（圖為基隆市信義國中提供）

「2018全國青少年游泳錦標賽」５月１１日到１３日在高雄舉行，基隆市信義國中張志凱個人分別拿下國中男子組200公尺蝶式金牌與100公尺蝶式銅牌，兩項成績均破大會紀錄。（圖為基隆市信義國中提供）