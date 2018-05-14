籃球》比賽只剩1分鐘、落後4分 東興國小女籃奇蹟逆轉封后

東興國小女籃十年磨一劍，在全國賽奇蹟逆轉封后。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市東興國小女籃隊十年磨一劍，成軍11年始終與全國六年級組冠軍無綠，今年在全國賽搶進冠亞軍戰，比賽結束前1分鐘原還落後4分，選手不放棄下完成「不可能任務」，以絕佳默契接連抄球、進球，演出漂亮逆轉勝，終場反贏對手2分風光封后，也是東興女籃首度在大賽奪冠。

東興國小女籃隊教練張家銘、胡佳昕說，女籃隊選手均在四年級升五年級時入隊，多數沒有打籃球經驗，全從零開始學起，但成軍迄今11年，締造台中市國小女籃賽10連霸紀錄，但每每挑戰全國賽六年級組卻總缺臨門一腳，10年來最佳紀錄僅打到第2名。

今年女籃隊六年級組選手去年挑戰全國少年籃球錦標賽首度開辦的五年級組賽事時，即初試啼聲勇奪冠軍，今年挑戰全國六年級組賽事時，賽前實力被看好，選手也不負眾望，一路告捷，拚進冠亞軍賽。

冠亞軍賽東興國小對上去年五年級組冠亞軍賽的對手南港國小，去年雖是大勝對手，今年卻被對手一路緊咬，兩隊一路呈現差距僅2到3分的拉踞戰，到比賽最後1分鐘時，東興甚至落後4分，處於眾人均覺大勢已去劣勢時，選手演出跌破眾人眼鏡的逆轉勝。

先是隊長鄒沛宸在罰球不進時，搶下籃板上籃得分，追回兩分後，又抄球成功再下一城，追成平手，對手進攻時東興球員再度抄球成功，並採快攻，在終場結束前18秒由大前鋒蘇天心出手，上籃成功進球，以2分之差漂亮逆轉賽事，抱回十年磨一劍的全國冠軍。

校長蕭俊勇說，該校籃球隊向來重視「品性大於球技，學力優於體力」，選手不因練球偏廢課業，考試週一定停止練習，讓學生得以兼顧學習，讓運動之路可以走得更長遠。

蕭俊勇說，這次大賽學生難能可貴地展現永不放棄的韌性，證明自己，是最好的學習。

東興國小女籃十年磨一劍，在全國賽奇蹟逆轉封后。（記者蘇孟娟攝）