英超》執教7895天、1235場比賽 兵工廠老總感性道別

溫格在比賽中向球迷告別。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超勁旅兵工廠今天在客場以1比0戰勝哈德斯菲（Huddersfield）的比賽，是執教球隊22年的法國老教頭溫格（Arsene Wenger），在兵工廠的最後一役。

68歲的溫格執教兵工廠22年，已是英超歷史上執教最久的教練，這場比賽第22分鐘，客場觀眾也相當溫馨地起立向他鼓掌致敬。7895個日子和1235場比賽期間，他率隊奪下3個賽季的英超聯賽冠軍（1997-98、2001-02和2003-04賽季），以及7次英格蘭足總盃冠軍，並曾在2006年率隊打進歐冠盃決賽。

下一站會不會是其它英超球隊呢？溫格回答：「我不知道，也許我去其他地方比較好。」如果和兵工廠成為對手？溫格說：「我還沒準備好，這會很困難，我想如果有那一天的話我會待在家裡，現在我不做這樣的想像。」

談到在英國的日子，溫格說：「我感受到極大的尊重，不只是從我們的球迷身上，也來自整個英格蘭。我愛英國足球，我在這22年中，也學會了愛英格蘭。如果你不喜歡一個國家的話，你不會在這裡待上22年，這裡是熱愛足球到多特別的國家。」

「我覺得鬆一口氣嗎？其實沒有，我很難過，但是天下沒有不散的筵席，我祝福球隊前途一片光明。」

球迷高舉旗幟向溫格致敬。（路透）