網球》打破「四巨頭」壟斷 馬德里新王小茲展現接班氣勢

小茲維瑞夫（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕原是鐵板一塊的男網「四巨頭」，如今可能被異軍突起小茲維瑞夫（Alexander Zverev）打破壟斷局面！甫於馬德里名人賽封王的21歲德國小鮮肉，生涯第3座ATP千分等級名人大賽單打冠軍到手，已是當今現役選手中，「四巨頭」外唯一有能力做到的接班人。

過去10年來，年度9大名人賽中的馬德里，早被「四巨頭」牢牢把持，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）4次奪冠，瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）、塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）、「英國希望」穆雷（Andy Murray）各2回掄元，完全不給其餘選手機會，直到如今，才被年輕世代的小茲維瑞夫首度打破，而年逾30的「四巨頭」，幾乎都比他年長10歲，難怪小茲有感而發，「不可思議，這是我第3座名人賽冠軍，真令人難以想像的奇妙旅程。」

延續先前自家慕尼黑封王銳氣，小茲轉戰馬德里1盤未失、力保所有發球局強勢攻頂，「背靠背」紅土金盃令團隊士氣大振，更對接下來衛冕羅馬名人賽信心滿滿，已經9連勝的小茲說：「我會盡力贏球，在羅馬好好表現。」畢竟月底還有難度更高的法網紅土大滿貫，正等著他再度挑戰，「儘可能好好準備吧，就看事情會如何發展，納達爾才是真正冠軍大熱門。」

小茲去年拿下羅馬、羅傑斯盃，加上如今馬德里，3座名人賽冠軍等於短短12個月內達成，高居全球前兩席的費德爾和納達爾，正是學習榜樣，「我確實很想在場上擊敗他們，也得更加努力，才能才能接近這些前輩的高度。」

小茲維瑞夫在馬德里網賽攻頂。（路透）