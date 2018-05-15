西部決賽今開戰 今日賽事預告與轉播

保羅與哈登。（美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播。

NBA西部決賽今天登場，早上9點由勇士做客迎戰火箭。勇士主將杜蘭特（Kevin Durant）近5戰平均攻下27.8分、7.4籃板，他與傷癒復出的柯瑞（Stephen Curry）能否聯手助勇士旗開得勝呢？而火箭主控保羅（Chris Paul）前一戰攻下41分、10助攻，他和當家球星哈登（James Harden）的發揮仍是火箭贏球的關鍵。球迷們一起打開電視為喜愛的球隊加油吧！

MLB方面，早上7點由紅襪出戰運動家。紅襪派出波瑟羅（Rick Porcello）掛帥先發，運動家則推出上一次對決紅襪投出無安打比賽的馬奈亞（Sean Manaea）主投。波瑟羅本季繳出5勝0敗的好成績，他能否帶領紅襪取得3連勝？精采比賽，球迷們不要錯過囉！

中職方面，晚間6點35分由中信兄弟對上富邦悍將。兄弟推出楊志龍先發，富邦悍將則推出伍鐸主投。喜愛中職的球迷朋友記得準時鎖定電視轉播，無法收看的球迷也可以透過自由體育文字轉播掌握最新動態！

日職方面，下午5點有3場轉播帶給球迷，分別是歐力士迎戰羅德，火腿挑戰西武，以及阪神虎出戰DeNA，喜愛日職的朋友們，記得打開電視收看囉！

NBA季後賽

09:00 勇士@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

MLB例行賽

07:00 運動家@紅襪 FOX體育

CPBL例行賽

18:35 中信兄弟@富邦悍將 愛爾達體育2台、WinTV綜合台

地點：新莊棒球場

NPB例行賽

17:00 歐力士@羅德 FOX體育



17:00 西武@火腿 FOX體育3台



17:00 DeNA@阪神 ELEVEN SPORTS1