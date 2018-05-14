英超》破單季進球紀錄！薩拉赫豪奪金靴 利物浦鎖定歐冠席次（影音）

〔體育中心／綜合報導〕英超最後一輪，「紅軍」利物浦坐鎮安菲爾德球場（Anfield Road）迎戰布萊頓。最終紅軍靠著英超進球王薩拉赫（Mohamed Salah）攻進破紀錄的第32顆進球，終場以4：0擊退來訪的布萊頓，聯賽以第4名坐收。

上半場第26分鐘，薩拉赫禁區內接獲小將索蘭克（Dominic Solanke）的傳球後直接起左腳破門，助利物浦率先取得領先。隨後第40分鐘，利物浦後衛洛夫倫（Dejan Lovren）的頭錘攻門讓紅軍鎖定勝局。比賽來到下半場，索蘭克與羅伯森（Andrew Robertson）雙雙攻進第3與第4球，助紅軍最後以4：0擊敗布萊頓。

值得一提的是，薩拉赫本季攻進32顆進球，不僅擠下熱刺前鋒凱恩（Harry Kane）奪下英超金靴獎，同時也創下英超縮減場次後的單季進球數新紀錄。賽後薩拉赫表示：「這是很特別的時刻，我總是想要幫助球隊贏得比賽，努力讓自己每一年都有進步。我很高興能夠在利物浦打破這項紀錄，這真的很特別。」

英超38輪結束後，利物浦以21勝12平5敗75積分位居英超第4位，確保了下賽季歐冠的席位，而倫敦雙雄切爾西與兵工廠則分別排在第5及第6位，下賽季只能踢歐霸盃。

薩拉赫攻進破紀錄的第32顆聯賽進球。（路透社）

薩拉赫榮獲英超金靴獎。（法新社）