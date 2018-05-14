亞運》台灣培訓隊26人海外移訓名單出爐 姜建銘、王政浩入選

王政浩。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華棒協亞奧運選訓小組今召開選訓會議，決定2018年亞運培訓隊26人海外移訓名單，亞運培訓隊將於5/20於左訓報到，期間也將與國內職棒二軍進行練習賽，6月底至7月初赴美參加年NCAA美國移地訓練賽。



亞運總教練許順益表示，出國移地訓練主要是配合邀請賽，正好可以讓培訓隊選手去調整如何更快去適應各國不同投手的特色，尤其是美國NCAA大學明星隊的強度與實力，會是給台灣業餘選手一個很好的磨練，這段期間也將同步委請中華棒協蒐集旅外選手今年的表現與近況，來與國內選手做一個通盤考量，大學的優秀選手也會參考世大棒的表現來做一個隊形上的思考配合。

亞運培訓隊26人名單如下：

投手

吳昇峰、王政浩、唐嘉駿、黃健隆（合庫）、王宗豪、王翔鷹、蔡偉凡（台電）、林宇祥（興富發）、鄭智鴻（崇越）、許文錚（運動家）、李峻旗（台南市）。

捕手

黃佳瑋（合庫）、陳瑞慕（台電）、牛塏曄（新北市）。

內野手

林瀚、林祖傑、林加祐（合庫）、蕭帛庭、陳偉志、廖俊凱（台電）、姜建銘（崇越）。

外野手

陳孝允（合庫）、戴如量（台電）、林家慶（興富發）、楊振裕（崇越）、黃裕翔（新北市）。

姜建銘。（資料照，記者廖耀東攝）