棒球》世大棒27人培訓名單出爐 林安可、林鋅杰入選

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕中華棒協亞奧運選訓小組今召開選訓會議，除了決定2018年亞運培訓隊26人名單外，另外也公布2018年世界大學棒球錦標賽培訓隊27人培訓名單，世大棒培訓隊將於6/3於臺中報到，6月中第一階段練習賽將與亞運培訓隊進行三場練習賽，再來決定最後正式22人正選名單。

世大棒總教練林宗毅則表示：世大棒是第一個盃賽，正好給國內優秀的大學生一個機會去表現，特別是之後還有U23的比賽，屆時也待亞運結束後再納入國內業餘符合年齡資格的年輕好手。

林鋅杰。（資料照，記者林正堃攝）

世大棒培訓隊27人名單如下：

投手

林鋅杰、廖乙忠（開南大學）、賴智垣、江國豪、蘇勝鴻（台灣體大）、魏碩成（遠東科大）、林安可、蘇俊璋、張喜凱、曾柏融（文化大學）、劉軒荅、鄭浩均（國立體大）、蔡易廷（嘉義大學）。

捕手

高宇杰（國立體大）、蘇煒智（台灣體大）、姚冠瑋（文化大學）。

內野手

施冠宇、李凱威、劉致榮（文化大學）、王政順、李承恩（國立體大）、朱祥麟（開南大學）、張文賢（台灣體大）。

外野手

楊志翔（文化大學）、洪瑋漢（台灣體大）、葉浚琳（國立體大）、王詩聰（國立體大）。