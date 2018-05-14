MLB》「投手大谷」超強！隊友錯亂：忘記他是打者了...

大谷翔平（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天大演三振秀，6.1局投球總共送出11K，表現再度收服自家隊友以及對方打者。而他開季至今二刀流的強勢演出，甚至連隊友也被迷惑了？！

大谷今天投球的精彩表現，讓天使隊所在加州當地的《橘郡紀事報》寫到：「大谷傳說還在持續擴張，一點也沒有會變成虛擬情節的樣子。」

大谷投手丘上的強勢表現，就連隊友也感到錯亂，天使二壘手金斯勒（Ian Kinsler）說：「老哥這真的投得太猛了，他在投手丘投球的時候，你會忘記他是名打者，你會忘記他是我們的第五棒打者，然後還轟全壘打；他開轟完在繞壘的瞬間，你又會忘記他是我們最棒的投手，這真是太獨特的現象，又很顯然地他做得非常成功。」

而對手雙城隊所在的明尼蘇達州《明星論壇報》，則是以「大谷翔平證明他是雙城隊在投手丘上令人敬畏的對手」為標題，形容大谷今天的投球表現毫無疑問是真貨。

「當他的球有這樣威力的時候，他是可以犯錯的，」雙城明星二壘手多齊爾（Brian Dozier）如此形容大谷的球威，「也許你會需要做調整，但當你犯錯的時候，對方也不太能敲出安打。我今天第一次面對他，就對他印象非常深刻。」

多齊爾（美聯社）