最高法院裁定《禁賭法》違憲 美國運彩有望合法化

美國運彩有望合法化。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國最高法院今宣布，實行超過20年、禁止運動賭博的聯邦法案違憲，各州有權決定是否開放運動賭博，美媒指出運動賭博的市場影響力高達1500億美元，各大職業運動聯盟仍在觀望後續進展。

美國最高法院今以6：3裁定《職業暨業餘運動保護法案》違憲，判決書指出國會有權直接規範運動賭博，但若國會選擇不這麼做，各州就能自由決策。

美國於1992年通過《職業暨業餘運動保護法案》，全境除內華達、奧勒岡等四州，禁止所有運動賭博活動，獲得各大職業運動聯盟支持。

2011年，紐澤西州試圖通過法案讓運動賭博合法化，希望借助博弈業挽救經濟衰退，引發美國各大職業運動聯盟與國家大學體育協會反彈，前紐澤西州州長Chris Christie於2012年提出訴訟，多次敗訴後於今天迎來重大勝利。

Chris Christie在推特宣布獲勝喜訊，很榮幸能為紐澤西州的人民奮鬥，各大職業運動聯盟與球員工會則陸續發布聲明，強調運動賭博法案對職業運動有深遠影響，會持續尋求適當方式以維護職業運動的正當性。

美媒指出近26年來，美國全境僅內華達州有完整法案允許運動賭博，根據官方數據資料，內華達州去年的運動賭博的收益為48億美元，美國博弈協會預估，每年非法運動賭博的資金流動上看1500億美元。

美媒預測紐澤西州有望率先開放運動賭博，特拉華州、密西西比州、賓州與西維吉尼亞州可能陸續更進。