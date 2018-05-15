MLB》打擊表現全聯盟倒數 教士拉上小聯盟全壘打王

教士升上小聯盟全壘打王雷耶斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕團隊打擊表現全聯盟倒數的教士決定搬救兵，今宣布升上小聯盟全壘打王雷耶斯（Franmil Reyes），希望能為低迷的打線帶來及時火力支援。

教士打線開季至今僅有36轟，與道奇並列全聯盟倒數第四，團隊打擊率2成27、整體攻擊指數.662全聯盟倒數第二，累積416次三振全聯盟第二多。昨將34歲的左右開弓打者海德利（Chase Headley）指定轉讓後，今天又有後續動作。

教士今天將打擊率跌破2成的阿蘇瓦黑（Carlos Asuaje）下放，從3A拉上近況火燙的雷耶斯，22歲的雷耶斯近10戰掃出7轟、連14場上壘，本季在3A出賽36場累積14轟暫居小聯盟打擊王，本月初曾締造連5戰開轟，合計8轟13分打點的火燙紀錄。

主守外野的雷耶斯今年春訓出賽6場，11打數有2轟4分打點，打擊率2成73，整體攻擊指數高達1.091，打擊爆發力頗被看好，今天升上大聯盟後，成為教士隊上第3位不到24歲、來自多明尼加的年輕外野手。