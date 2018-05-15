NBA》「大帝」首戰低迷免驚！隊友力挺：下戰將打出傳奇表現

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯（LeBron James）昨在東部冠軍賽首戰遭遇挫敗，不但全場15投僅6中，三分球5投皆墨，還出現7次失誤，場上正負值更達-32分，讓克城軍最終以83：108兵敗塞爾提克，而騎士主帥泰倫魯（Tyronn Lue）今天也坦承詹皇昨日表現的確不佳，不過騎士球員們卻仍對詹皇有信心，認為下一場比賽詹姆斯絕對能大殺四方。

「是的，他（詹姆斯）表現很糟糕，但其他球員也是。」泰倫魯在被問到昨日詹姆斯的表現時說道。

而詹姆斯昨踢到鐵板其中最大的關鍵，就是被號稱最會防守他的綠衫軍前鋒小莫里斯（Marcus Morris）嚴加看管，賽前莫里斯就曾自徐是最會防守詹姆斯的球員之一，而開賽後他也用表現證明所言不假，上半場打完只讓詹姆斯8投3中拿7分。

「跟詹姆斯對位的小莫里斯（Marcus Morris）在場上相當拚命，也很堅韌；他會很努力地去爭球，我認為對方的換防很不錯，他們會從底線過來包夾他，而詹姆斯在進攻選擇和傳球上都做得非常棒，只是可惜昨天命中率太低。」泰倫魯說。

而昨以先發中鋒身分出賽的洛夫，上場30分鐘14投僅5中攻下全隊最高17分，而今天洛夫在受訪時也力挺詹姆斯。

「我已經能預計他會強勢地做出回應，他在系列賽回到主場前這樣做，自從我來到這里（克利夫蘭）後，他總是能這樣強而有力地去回應，所以我認為他接下來能打出在與溜馬首輪系列賽第二戰一樣的好表現。」洛夫說道。

騎士另一名當家中鋒T.湯普森（Tristan Thompson）也在受訪時聲援隊中一哥，認為如果詹姆斯前役表現不佳，在下一場比賽中絕對能打出傳奇的表現，不過T.湯普森也認為，其他人不能過度依賴詹姆斯一個人的發揮，需要大家一起努力為球隊打拚，才能拿下勝利。

而根據ESPN資料顯示，詹姆斯近5次在東部季後賽首戰輸球，不過最後都順利搶下該系列戰晉級，勝率高達百分之百，也難怪教練和隊友對詹皇接下來的表現，仍是信心滿滿。

詹姆斯（左）昨遭綠衫軍小莫里斯（右）嚴加看管。（歐新社）