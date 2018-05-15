世界盃》王牌前鋒內馬爾領軍 巴西23人名單出爐

巴西國家隊陣容出爐，左起為庫迪尼歐、內馬爾、熱蘇斯。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕繼冰島率先公佈世界盃23人名單後，巴西今天也公佈他們的陣容，由當家球星內馬爾（Neymar）領軍，追求隊史第六次世界盃冠軍。

「大巴黎」聖日耳曼王牌前鋒內馬爾在今年三月動刀，進行右腳手術，他現在雖然還在復健，但仍出現在巴西的正式名單中，世界盃復出的機會極高。

事實上巴西國家隊總教練提特（Tite）早在今年2月就宣佈15人保障名單，不過當中的明星右後衛阿爾維斯（Dani Alves）日前在大巴黎受傷，傷到十字韌帶宣告整季報銷，因此未入選。

為了頂替阿爾維斯的戰力空缺，提特將效力巴甲哥林多人的法格納（Fagner），以及曼城的達尼洛（Danilo）放進後防名單。

對於阿爾維斯的缺陣，總教頭提特也傷透腦筋，「右後防將會是我們的挑戰，但達尼洛的能力進步不少，且近況還不錯。」

巴西的球員組成以曼城的最多，其次依序為大巴黎、巴薩、皇馬、頓內次克、哥林多人。這份球員名單中只有4位經歷過上回世界盃遭德國7：1血洗的黑歷史。

巴西23人名單出爐。（取自網路）

門將：

Alisson （羅馬）

Ederson （曼城）

Cassio （哥林多人）

後衛：

Miranda （國際米蘭）

Marquinhos （大巴黎）

Thiago Silva （大巴黎）

Geromel （格雷米奧）

Marcelo （皇馬）

Fagner （哥林多人）

Danilo （曼城）

Filipe Luis （馬競）

中場：

Casemiro （皇馬）

Fernandinho （曼城）

Paulinho （巴薩）

Renato Augusto （中超）

Philippe Coutinho （巴薩）

Willian （切爾西）

Fred （頓內次克）

前鋒：

Neymar （大巴黎）

Gabriel Jesus （曼城）

Firmino （利物浦）

Taison （頓內次克）

Douglas Costa （祖文特斯）