MiLB》林子偉開轟又敲再見安 曾仁和首勝出爐（影音）

林子偉。（資料照，取自紅襪3A臉書）

〔體育中心／綜合報導〕效力於紅襪3A的台灣好手林子偉，今天繼續擔任開路先鋒表現超亮眼，在第三局就敲出本季首轟，關鍵時刻又建功，在延長賽第十局下半，擊出深遠一壘安打，直接送回壘上的再見分，率紅襪6：5氣走藍鳥3A。

林子偉今天先發第一棒守游擊，1局下首打席雖然擊出中外野飛球遭到接殺，3局下第二個打席，就轟出右外野陽春砲，助球隊逆轉比分，取得2：1領先；接下來兩個打席雖然都沒有表現，不過到了最關鍵的延長賽10局下，與投手纏鬥到滿球數後，敲出中外野安打，送回二壘上隊友，跟對手說再見。

林子偉此役5打數敲出的2安全都價值連城，兩度建功幫助球隊逆轉比分，跑回1分，也沒有吞下任何三振，打擊率回升到0.310，近期在3A表現亮眼。

林子偉在4月10日登上大聯盟，至今合計出賽14場，32打數敲6安，包含2支二壘安打，近9場比賽陷入21打數未敲安的乾旱期，打擊率下探至1成88，5月9號也被下放3A，不過連美國媒體都對林子偉相當有信心，認為他絕對有機會再回歸大聯盟。

而效力小熊3A的曾仁和，回到小聯盟的首戰出戰遊騎兵3A，先發5.1局，送出3次三振，被敲6安，失了4分，防禦率也小降至7.85，前四局表現精采一分未失，不過5上出現亂流被敲3安失分，所幸球隊最後以6：4獲勝，曾仁和也終於收下本季首勝。

曾仁和。（資料照，法新社）