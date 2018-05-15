NBA》哈登41分無用 杜蘭特領軍勇士擊落火箭搶首勝

〔體育中心／綜合報導〕火箭與勇士西部決賽首戰今天正式點燃戰火，哈登（James Harden）全場最高41分作白工，衛冕軍勇士靠著杜蘭特（Kevin Durant）勇士隊最高37分，其中有20分來自下半場，帶領勇士以119：106搶下系列賽首勝。

哈登（James Harden）開賽就展現絕佳狀態，半場狂飆24分，勇士則以杜蘭特（Kevin Durant）的17分最佳，兩隊前兩節打完打成56平。

哈登半場拿24分。（今日美國）

西部冠軍之爭今天一觸即發，開賽就打出火氣，格林（Draymond Green）在比賽進行2分鐘，就因對哈登做出無謂的推扯動作而吞下1次技術犯規。

勇士全隊繳出5成48的投籃準星，全隊多點開花，杜蘭特的17分最佳，柯瑞（Klay Thompson）12分居次，柯瑞（Stephen Curry）拿9分6助攻。

火箭繳出團隊4成65的投籃命中率，其中哈登12投8中、包含4顆三分球拿24分，保羅（Chris Paul）11分。

格林吞下技術犯規。（美聯社）

比賽進行至下半場，杜蘭特開啟無解模式，前5分鐘拿9分、單節獨攬13分，上半場狀況火熱的哈登則是拿8分，勇士3節打完反倒以87：80領先火箭。

杜蘭特三節打完拿勇士隊30分。（美聯社）

勇士多點開花，湯普森（Klay Thompson）在第4節一人包辦11分，火箭的攻勢依舊集中在雙衛身上，在其他人未能跳出的情況下，火箭末節追分無力，雙方最終以13分之差分出勝負。