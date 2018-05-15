羽球》世大運銅牌禁賽上訴獲准 大馬羽協拒絕提供律師

祖法利（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞羽球選手祖法利（Zulfadli Zulkiffli）和陳俊翔因涉及打假球、操控比賽，日前遭世界羽聯（BWF）分別重懲兩人20年和15年的禁賽，祖法利始終堅稱自己是無辜，而馬來西亞羽總雖然同意讓他繼續上訴，不過卻拒絕為他聘起律師，也不會干預他的判決。

25歲的祖法利是馬來西亞去年在台北世大運獲得混團銅牌的成員之一，卻遭世界羽聯重懲20年禁賽、還有得繳2.5萬美元的罰款；而陳俊翔則被判15年禁賽、1.5萬美元罰款。這也是馬來西亞首次發生打假球罪成的案例，也是世界羽聯史上最重的懲處。

而祖法利在之前受訪時大聲喊冤，認為世界羽聯這判決不但是對他的污衊，還會讓自己的家人也將過著遭羞辱的日子，所以也會爭取上訴的機會，不過上訴竟要花10萬令吉（約新台幣75萬），他根本無法負擔得起，所以向馬來西亞羽總尋求協助。

而經馬來西亞羽總協調後，世界羽聯同意祖法利和陳俊翔可以繼續上訴，在上訴過程完成之前也不需要支付罰金，不過馬來西亞羽總今強調，他們不會提供任何律師給祖法利，但為確保公平，將會派人參加上訴的聽證會。

「大馬羽總將不會出手干預這件案子，所以祖法利必須自己去請律師，我們也不會為他們支付罰金。」大馬羽總負責人說，「祖法利聲稱他沒有獲得世界羽聯的公平審判，我們會給他一個機會來確保他會得到公平的裁決，不過這僅是作為一個國家羽球管理機構的義務，所以我們絕對不會介入判決。」