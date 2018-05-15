MLB》手傷開刀後首次牛棚 瘋邦練投20球感覺很棒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巨人強投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）在復出之路又向前邁出一大步，春訓熱身賽被強襲球打中造成投球側左手腕骨折後，今天首度展開牛棚練投，預計再投2次牛棚就會開始面對打者，準備到小聯盟投復健賽。

瘋邦今年春訓熱身賽意外挨球吻，開刀後將近2個月沒有投球，月初拆除固定用的骨釘後，今天首度進行牛棚練投，大約投20球皆為直球，復健多時終於重返投手丘，瘋邦表示自己感覺很棒，並透露自己已經開始在平地練投變化球。

「我看起來沒有很興奮是因為，我一直都感覺很棒，要在（復健過程）當中找到一個適當的平衡點是困難的，如果操之過急會對手臂的復原與準備帶來反效果，但要我少練一點又很難受，我覺得我們現在很激進、但又不會太過激進。」瘋邦說。

巨人總教練波契（Bruce Bochy）表示，目前計劃讓邦賈納再丟2次牛棚，球數增加到30球，並且可以開始投變化球，預計下週客場8連戰時，會讓邦賈納開始面對打者，若一切進展順利，就會到小聯盟開始投復健賽。

瘋邦目前被放在60日傷兵名單，規則上最快可在5月25日歸隊，但波契不認為瘋邦會這麼快復出，「可能會比這個日期更晚一些，他現在正按著計劃走，計劃並沒有改變，現在就只是我們何時要把他拉上來而已。」總教練波契說。

瘋邦手傷開刀後首度練投。（資料照，美聯社）