NBA》灰狼季後賽強度仍不足 44億狀元郎恐成交易籌碼

A.威金斯今夏恐成灰狼交易籌碼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在睽違14年後，本季終於重返闊別多時季後賽的明尼蘇達灰狼，但在季後賽首輪1：4慘遭火箭隊淘汰，想要更進一步，灰狼可能必須得做出更大的補強，甚至包括送走去年才以5年1.48億美元（約44億台幣）續約的狀元郎A.威金斯（A.Wiggins）。

《The Athletic》記者Jon Krawczynski今撰文指出：「今夏灰狼將會非常積極，他們在很多方面仍有不足，卻又沒有太多的薪資空間來做到這一點，這也意味著灰狼只能靠著重磅交易來達成目標。」

灰狼今年以47勝35負，殺入了季後賽，但是以他們的陣容和天賦，這樣的表現卻沒辦法讓球隊管理團隊滿意，加上陣中核心前鋒J.巴特勒（Jimmy Butler）明年恐怕就將成為自由球員，灰狼也必須加速讓自己能加入爭冠行列的過程。

湯斯與威金斯。（資料照，美聯社）

而Krawczynski指出，雖然無論是交易A.威金斯或者是簡恩（Gorgui Dieng），都不是一個容易的決定，過程也絕不簡單，但他還是認為，為了努力爭取成為西部頂尖強隊，若能夠在市場上找到更能執行主帥希波鐸（Tom Thibodeau）戰術體系的球員，灰狼就很有可能會考慮將A.威金斯交易出去。

不過Krawczynski也指出A.威金斯的市場價值其實並不高，畢竟即將開始履行五年1.48億美元大合約的威金斯，進入聯盟四年以來，卻沒有打出令人驚艷的表現，本季A.威金斯場均貢獻17.7分4.4個籃板以及2次助攻，更是自新人球季以來的最低。

灰狼目前是以湯斯（Karl-Anthony Towns）、J.巴特勒和A.威金斯三巨頭做為攻擊核心的組隊，不過在這三人之中，威金斯是最有可能被拿來交易的人選，畢竟去年夏天在與公牛交易J.巴特勒時，希波鐸就想用威金斯作為交易籌碼，而不是「灌籃王」拉文（Zach LaVine）。

威金斯與巴特勒。（資料照，美聯社）