電競》鬥陣特攻滿兩歲！官方推新死鬥地圖、造型、期限免費試玩

歡慶 2 週年！《鬥陣特攻》周年慶將於 5 月 23 日登場。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》即將在5月23日滿兩歲啦！暴雪娛樂特此推出一系列活動及優惠，包括數款傳奇、史詩造型、全新死鬥地圖「佩特拉」即將登場，玩家只要在5月23日至6月12日週年慶期間登入遊戲就送一箱傳奇戰利品。此外，官方也將於5月23日至29日期間在三大平台提供玩家免費下載試玩，邀請新舊朋友一同歡慶。

《鬥陣特攻》歡慶兩週年，推出包括8款全新傳奇造型及3款史詩造型等共50款全新物品，之前曾推出的節慶活動也將重返遊樂場，並每日輪流舉辦，包括「捍衛命令」期間限定活動。

最令玩家期待的，莫過於全新死鬥地圖「佩特拉」以及嶄新的「競技對戰」模式，包括預選賽、實力評估與排名。只要玩家在週年慶期間登入遊戲，即可獲得一箱傳奇戰利品，另購買50箱戰利品組合包也將贈送一箱傳奇戰利品。

為了鼓勵新玩家「入坑」，官方也再次推出期間限定免費體驗，這次日期訂定在5月26日凌晨2點開始至29日下午2點59分止，在此期間新玩家都可於PC、PS或Xbox One三大平台免費下載遊戲，不過要注意，這樣的期間限定在時間結束後，玩家依舊得付費才能永遠遊玩《鬥陣特攻》。