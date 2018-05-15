高球》聲寶首度贊助女台巡賽 地主希望張瑄屏拚后冠

從小在桃園台北高爾夫球場打球的張瑄屏（金盃左，紅帽）表示，將盡全力將冠軍留下。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣家電品牌聲寶公司首度冠名贊助台灣女子巡迴賽！總獎金400萬元的聲寶女子公開賽，本月16至18日將在桃園台北高爾夫俱樂部進行3回合、54洞精彩賽事，聲寶集團總裁陳盛沺透露，得知TLPGA理事長鄭美琦「慈善列車」推動今年賽季理念，決定出錢出力支持這項盛事：「希望拋磚引玉，讓更多大企業共襄盛舉，讓台灣高球更進一步發展。」

聲寶女子公開賽是今年台巡賽第4站，吸引印尼、南韓、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、美國及我國共88位好手報名，揮桿爭奪72萬台幣冠軍獎金，另有14位地主業餘選手同場競技。從小在這球場打球的張瑄屏表示，將盡全力將冠軍留下，「感謝聲寶去年開始贊助，讓我無後顧之憂在場上奮戰。」她強調，這次聲寶投入台巡賽，自己與有榮焉，「許多企業都想用實際行動支持高球，但他們可能不知道透過什麼樣方式和管道，身為選手的我們一起加入推廣行列，效果肯定會更好。」」

今天職業業餘配對賽，也配合慈善捐款做公益，只要打出平標準桿、小鳥、老鷹或一桿進洞，聲寶集團就代表與會選手和嘉賓捐出2000到10萬元不等金額，捐款所得分別給八里愛心教養院、花蓮黎明教養院及桃園國際兒童村3個單位。

聲寶集團總裁陳盛沺（中）希望拋磚引玉，讓更多大企業共襄盛舉，讓台灣高球更進一步發展。（大會提供）