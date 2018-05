LOL MSI》閃電狼力拚小組賽第一 南韓KZ、中國RNG緊追在後

中國RNG揮別前三日都一勝一敗,昨日爆打KZ與閃電狼奪下二連勝。(取自LOL Esports flickr)

〔記者陳耀宗/綜合報導〕《英雄聯盟》MSI季中邀請賽進入小組賽最終賽程,昨日戰況丕變,六連勝的閃電狼單日二連敗,RNG狂掃南韓KZ與閃電狼奪二連勝,FNC雖拿下閃電狼卻輸給北美TL,後者更成功復仇越南EVS,同樣單日二連勝,仍有晉級四強機會。儘管如此,閃電狼依舊以六勝兩敗居首,仍有機會拚小組賽第一,但得提防均五勝三敗的南韓KZ與中國RNG,本日將至為關鍵。

昨日首戰RNG迎戰南韓KZ,遊戲才開打Mlxg李星就送出兩殺大禮,讓KZ在前期掌握風向,不過中期RNG靠著Uzi凱莎一夫當關,多次在團戰打出爆量輸出,以12殺0死驚人表現逆轉勝出;而RNG第二場派出雪藏已久的Karsa上場對戰閃電狼,面對前東家Karsa完全掌握Moojin吃野套路,加上閃電狼早期自爆讓Uzi凱莎拿到三連殺,雪球越來越大,不到30分鐘就落敗,RNG單日二連勝,將戰績拉抬至五勝三敗。

南韓KZ首戰輸給RNG,也讓選手心情些許低落。(取自LOL Esports flickr)

Karsa「爆打」老東家,賽後與閃電狼前隊友擁抱致意。(取自LOL Esports flickr)

一勝五敗的越南EVS再度對決北美TL,但這次打不出拿手叢林戰,攻勢完全被破解,由「大師兄」Doublelift狠狠修理一番,吞下敗仗;接著他們面對南韓KZ,後者在首場輸給RNG後,將不在狀況內的Peanut換下由Cuzz先發,這回Cuzz大大建功,靠著札克在叢林間神出鬼破單抓EVS成員,KZ只花25分鐘就以25比9擊殺數差距獲勝,單日一勝一敗,戰績同樣為五勝三敗。

FNC持續發揮「第二輪」歐洲靈氣,面對未嘗敗仗的閃電狼從打野位進行封鎖,再靠卡蜜兒分推致勝,儘管閃電狼一度找到營運破塔機會,但靠著連續神偷兩條巴龍,還是讓對方吞下首敗;當FNC以三連勝姿態迎戰手下敗將TL,這回Doublelift「不讓了」,靠著燼打出5殺1死表現,帶領隊伍復仇,單日同樣二連勝,TL戰績來到三勝五敗,FNC則是四勝四敗。

TL全員復甦,單日打出二連勝。(取自LOL Esports flickr)

第五日賽程結束後,越南EVS確定成為首支遭淘汰隊伍,TL靠著單日二連勝依舊有晉級機會,不過他們將在今日對決閃電狼與RNG,後兩者正為了四強排名拚搏,比賽強度勢必高漲,而閃電狼的最後一場將是KZ,本日兩戰都將是苦戰,更關乎能否保住第一名並挑選四強淘汰賽對手,抑或是名次跌落,成為被挑選的對象。

小組賽最新戰績表。(取自Garena)

本日賽程一覽

17:00 Fnatic v.s. KING-ZONE DragonX

18:00 EVOS Esports v.s. Royal Never Give Up

19:00閃電狼v.s. Team Liquid

20:00 Fnatic Up v.s. EVOS Esports

21:00 閃電狼v.s. KING-ZONE DragonX

22:00 Team Liquid v.s. Royal Never Give Up