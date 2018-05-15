LOL MSI》閃電狼力拚小組賽第一 南韓KZ、中國RNG緊追在後

中國RNG揮別前三日都一勝一敗，昨日爆打KZ與閃電狼奪下二連勝。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》MSI季中邀請賽進入小組賽最終賽程，昨日戰況丕變，六連勝的閃電狼單日二連敗，RNG狂掃南韓KZ與閃電狼奪二連勝，FNC雖拿下閃電狼卻輸給北美TL，後者更成功復仇越南EVS，同樣單日二連勝，仍有晉級四強機會。儘管如此，閃電狼依舊以六勝兩敗居首，仍有機會拚小組賽第一，但得提防均五勝三敗的南韓KZ與中國RNG，本日將至為關鍵。

昨日首戰RNG迎戰南韓KZ，遊戲才開打Mlxg李星就送出兩殺大禮，讓KZ在前期掌握風向，不過中期RNG靠著Uzi凱莎一夫當關，多次在團戰打出爆量輸出，以12殺0死驚人表現逆轉勝出；而RNG第二場派出雪藏已久的Karsa上場對戰閃電狼，面對前東家Karsa完全掌握Moojin吃野套路，加上閃電狼早期自爆讓Uzi凱莎拿到三連殺，雪球越來越大，不到30分鐘就落敗，RNG單日二連勝，將戰績拉抬至五勝三敗。

南韓KZ首戰輸給RNG，也讓選手心情些許低落。（取自LOL Esports flickr）

Karsa「爆打」老東家，賽後與閃電狼前隊友擁抱致意。（取自LOL Esports flickr）

一勝五敗的越南EVS再度對決北美TL，但這次打不出拿手叢林戰，攻勢完全被破解，由「大師兄」Doublelift狠狠修理一番，吞下敗仗；接著他們面對南韓KZ，後者在首場輸給RNG後，將不在狀況內的Peanut換下由Cuzz先發，這回Cuzz大大建功，靠著札克在叢林間神出鬼破單抓EVS成員，KZ只花25分鐘就以25比9擊殺數差距獲勝，單日一勝一敗，戰績同樣為五勝三敗。

FNC持續發揮「第二輪」歐洲靈氣，面對未嘗敗仗的閃電狼從打野位進行封鎖，再靠卡蜜兒分推致勝，儘管閃電狼一度找到營運破塔機會，但靠著連續神偷兩條巴龍，還是讓對方吞下首敗；當FNC以三連勝姿態迎戰手下敗將TL，這回Doublelift「不讓了」，靠著燼打出5殺1死表現，帶領隊伍復仇，單日同樣二連勝，TL戰績來到三勝五敗，FNC則是四勝四敗。

TL全員復甦，單日打出二連勝。（取自LOL Esports flickr）

第五日賽程結束後，越南EVS確定成為首支遭淘汰隊伍，TL靠著單日二連勝依舊有晉級機會，不過他們將在今日對決閃電狼與RNG，後兩者正為了四強排名拚搏，比賽強度勢必高漲，而閃電狼的最後一場將是KZ，本日兩戰都將是苦戰，更關乎能否保住第一名並挑選四強淘汰賽對手，抑或是名次跌落，成為被挑選的對象。

小組賽最新戰績表。（取自Garena）

本日賽程一覽

17:00 Fnatic v.s. KING-ZONE DragonX

18:00 EVOS Esports v.s. Royal Never Give Up

19:00閃電狼v.s. Team Liquid

20:00 Fnatic Up v.s. EVOS Esports

21:00 閃電狼v.s. KING-ZONE DragonX

22:00 Team Liquid v.s. Royal Never Give Up