棒球》新竹棒球場再會啦！球場回歸期待再相見

新竹市立棒球場即將拆除重建，新竹市政府26日要辦「球場回歸」的巡禮活動，邀請市民和球迷一起參與，並期待新棒球場完成。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］獲得中央前瞻基礎建設經費將在今年啟動重建的新竹市立棒球場，市府今天在棒球場舉辦「再會啦！市立棒球場」暫別記者會，中華職棒大聯盟會長吳志揚、秘書長馮勝賢、職棒主播徐展元和市長林智堅都一起見證歷史性的一刻，林智堅說，市府將打造符合職棒需求的專業棒球場，邀請市民一起來見證新竹棒球場重建完工。

職棒大聯盟會長吳志揚說，職業球隊「如同城市的名片」，對新竹市府要蓋的新球場有國際賽事規格的期盼，更期盼職棒第5隊未來可以落腳新竹市，讓新竹市成為一座棒球城市，他對市府獲此建設經費有信心，更對未來新棒球場有高度期待，但希望不要讓球迷等太久。

新竹市長林智堅說，市立棒球場已42歲，幾乎與他年紀相仿，他國高中時期遇上全民棒球熱潮，同學們球季中每天都關注賽事、放學後趕場到球場看球是他記憶中美好的事，棒球不僅是台灣國球，更凝聚國人的向心力。

他說，上任後，他也發現棒球場設備過度老舊，草皮維護不佳、球員休息室簡陋，為盡快帶給球迷球員優質場地，市府成功爭取前瞻計畫經費，將投入8.76億元原地拆除重建，打造可容納1萬名觀眾的嶄新市立棒球場。

林智堅說，市府團隊曾造訪日本福岡、美國舊金山兩處棒球場，觀察到棒球場不只影響城市體育風氣，對於球場周邊環境、產業升級也有正面效益。

他提到，市立棒球場規模恰到好處，具城市尺度，緊貼著球場的觀眾席，更讓球員比賽時臨場感受到球迷的加油聲，球場也是在地居民的老朋友，曾有市民特地向他說「少了球場的加油聲好不習慣，睡不著覺」，26日市府將舉辦「回歸球場」的活動，期待新棒球場完成再相見。

市府教育處長李芳齡表示，市立棒球場陪伴新竹人度過42年時光，包括「萬人迷」王光輝選手職棒生涯第一支全壘打、「鯊魚」鄭幸生連續廿一場的安打紀錄，都是在新竹棒球場發生，過去42年，市立棒球場每年有超過三百場大小比賽，硬體設備老舊無法負荷，期許重建後的棒球場全面升級球場設備，讓熱愛棒球的棒球人繼續揮灑汗水。

教育處表示，26日將舉行棒球場暫別活動，邀請大家26日下午4點到8點回到棒球場，共同回味過去熱血時光，活動有棒球小學堂、闖關體驗、兒童劇團以及知名樂團-麋先生、Boxing及Trash樂團演唱，邀請大家一起「回歸球場」，與棒球場相約再相見。

新竹市立棒球場即將拆除重建，新竹市政府26日要辦「球場回歸」的巡禮活動，邀請市民和球迷一起參與，並期待新棒球場完成。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場即將拆除重建，新竹市政府26日要辦「球場回歸」的巡禮活動，邀請市民和球迷一起參與，並期待新棒球場完成。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場即將拆除重建，新竹市政府26日要辦「球場回歸」的巡禮活動，邀請市民和球迷一起參與，並期待新棒球場完成。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場即將拆除重建，新竹市政府26日要辦「球場回歸」的巡禮活動，邀請市民和球迷一起參與，並期待新棒球場完成。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場即將拆除重建，新竹市政府26日要辦「球場回歸」的巡禮活動，邀請市民和球迷一起參與，並期待新棒球場完成。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場即將拆除重建，新竹市政府26日要辦「球場回歸」的巡禮活動，邀請市民和球迷一起參與，並期待新棒球場完成。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場即將拆除重建，新竹市政府26日要辦「球場回歸」的巡禮活動，邀請市民和球迷一起參與，並期待新棒球場完成。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場即將拆除重建，新竹市政府26日要辦「球場回歸」的巡禮活動，邀請市民和球迷一起參與，並期待新棒球場完成。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場即將拆除重建，新竹市政府26日要辦「球場回歸」的巡禮活動，邀請市民和球迷一起參與，並期待新棒球場完成。（記者洪美秀攝）