中職Live》林宥穎敲關鍵致勝安 悍將逆轉兄弟終止2連敗

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 4 0 0 0 3 0 1 0 8 12 1 悍將 0 0 0 0 0 2 4 3 X 9 12 2

第九局

九局上，王威晨外野飛球出局，岳東華遭到三振，陳子豪遭到三振，比賽結束。

林宥穎敲超前安。（記者林正堃攝）

林宥穎敲超前安。（記者林正堃攝）

第八局

八局下，林益全遭到三振，蔣智賢敲出內野安打，陳品捷擊出安打，悍將1人出局攻佔1、2壘。下一棒胡金龍敲出1分打點安打追平安打，隨後高孝儀遭到三振，但林宥穎擊出巧妙安打，助富邦悍將超前1分，陳凱倫擊出內野滾地球，但王威晨發生失誤，陳凱倫站上1壘，張正偉外野飛球出局。

八局上，彭政閔敲出右外野方向全壘打，周思齊滾地球出局，隨後王峻杰補上安打，王勝偉中外野飛球出局，王峻杰盜二壘失敗，三出局。

郭泓志拿下睽違已久的勝投。（記者林正堃攝）

郭泓志拿下睽違已久的勝投。（記者林正堃攝）

第七局

七局下，蔣智賢率先敲安，陳品捷同樣敲出安打，下一棒胡金龍擊出1分打點2壘安打，高國麟敲出高飛犧牲打，林宥穎擊出1分打點安打，富邦悍將追到2分差。陳凱倫滾地球出局，林宥穎上到2壘，張正偉敲出1分打點安打，林哲瑄外野飛球出局。

七局上，岳東華擊出外野飛球出局，林子豪擊出內野高飛球出局，詹子賢敲出深遠二壘安打，張志豪擊出內野滾地球出局。

郭泓志（記者林正堃攝）

萊福力中繼（記者林正堃攝）

第六局

六局下，林宥穎敲出右外野飛球出局，陳凱倫同樣敲出右外野平飛球出局，張正偉擊出二壘安打，林哲瑄回敬2分打點全壘打，同時也是隊史第1500支全壘打。林益全遭到三振，三出局。

六局上，詹子賢遭到三振，下一棒張志豪敲出超大號陽春砲，彭政閔隨後補上一壘安打，周思齊再度擊出安打，中信兄弟一人出局攻佔2、3壘。王峻杰敲出2分打點2壘安打，王勝偉滾地球出局，王威晨同樣擊出滾地球出局。

王峻杰敲出安打（記者林正堃攝）

張志豪轟出全壘打（記者林正堃攝）

第五局

五局下，陳品捷擊出三壘方向強勁平飛球，但遭岳東華沒收。下一棒胡金龍擊出游擊平飛球出局，高國麟內野高飛球出局。

五局上，王威晨率先敲出安打，岳東華敲出內野滾地球，王威晨遭到封殺。陳子豪擊出雙殺打。

楊志龍（記者林正堃攝）

第四局

四局下，林哲瑄滾地球出局，林益全同樣擊出滾地球出局，蔣智賢敲出投手前滾地球出局。

四局上，周思齊滾地球出局，王峻杰遭到三振，王勝偉敲出外野平飛球出局。

郭泓志登板（記者林正堃攝）

第三局

三局下，高國麟三振出局，林宥穎敲出悍將首支安打，陳凱倫敲出外野安打，但林宥穎判斷失誤，在二壘前出局，張正偉滾地球出局。

三局上，詹子賢擊出外野飛球出局，張志豪同樣擊出外野飛球出局，彭政閔內野滾地球出局，兄弟三上三下。

詹子賢（記者林正堃攝）

第二局

二局下，蔣智賢擊出滾地球出局，陳品捷內野高飛球出局，胡金龍擊出滾地球出局，悍將三上三下。

伍鐸（記者林正堃攝）

二局上，詹子賢率先敲出二壘安打，張志豪擊出一壘方向滾地球，林益全發生失誤，詹子賢回到本壘得分。張志豪站上二壘，下一棒彭政閔敲出游擊方向滾地球，張志豪衝三壘出局，周思齊敲出深遠二壘安打，王峻杰擊出2分打點二壘安打，王勝偉再補上1分打安點二壘安打，王威晨滾地球出局，岳東華觸身球保送，陳子豪三振出局。

第一局

一局下，張正偉擊出滾地球出局，林哲瑄中外野飛球出局，林益全遭到三振。悍將同樣三上三下。

一局上，王威晨抓第一球擊出滾地球出局，岳東華遭到三振，陳子豪外野飛球出局，兄弟三上三下。

郭泓志（記者林正堃攝）

岳東華（記者林正堃攝）

兩隊先發打線：