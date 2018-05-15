LOL MSI》談與老隊友Karsa對決 FW Maple：他不太給面子把我打爆了

Karsa賽後與前隊友擁抱致意。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕全勝之路總是艱難，台灣戰隊閃電狼扛著六連勝挺進《英雄聯盟》MSI季中邀請賽第四日小組賽程，卻碰了一鼻子灰，連敗給歐洲FNC與中國RNG，其中後者派上前隊友Karsa，可說是「爆打」老東家。賽後，閃電狼三名成員接受中媒《PentaQ》採訪，中路選手Maple提到與Karsa的對決，直言：「打前隊友滿有趣的，只是他不太給面子，把我打爆了。」

昨日閃電狼二度面對RNG，對方終於將Karsa派上先發，兵戎相見格外熟識，而Karsa葛雷夫首波反野吃掉閃電狼紅區後，精密計算Moojin特朗德的吃野路徑與野怪重生時間，完全掌握閃電狼野區，不讓特朗德有發育機會，為此閃電狼一度集結全員去抓Karsa，人最終是抓到了，但也反遭RNG包夾打出一波團滅。

談到當時的小龍區會戰，Maple坦言：「那一波我們溝通得不太好，慎的大招慢了，也沒有殺掉對手的葛雷夫。」至於選出中路馬爾札哈，但在遊戲時間十幾分鐘對方已經出了三個「水銀」，他表示有「預料到」，只是沒有在對方出頭帶前取得一些優勢。

上路新人「火龍」Hanabi談到昨日敗給RNG的原因，表示是「沒有預料到他們的戰術」，加上對方打野戰術非常多變，弱點似乎被抓到了，所以下次要多看看RNG的比賽。至於為何要放出凱莎給Uzi選？火龍認為，閃電狼上次打KZ也是用寇格魔，所以認為這次也可以，只是有一波團戰失誤太大，以及讓Ming拿到衝排輔助亞歷斯塔。

至於首戰打FNC，韓籍打野Moojin在對方封鎖打野英雄池的情況下選出「德邦總管」趙信，似乎是有些冷門的英雄，不過Moojin表示：「趙信這個角色是我們有在團練中使用過，今天我們雖然輸了兩場，但還是很認真的在打。」