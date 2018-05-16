陳偉殷主場先發戰道奇 今日賽事預告與轉播

臺灣殷雄陳偉殷。（USA TODAY Sports）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播。

大聯盟方面，「臺灣殷雄」陳偉殷今天將在主場先發迎戰道奇隊。陳偉殷上一戰先發慘遭小熊打爆，3局失掉9分也是生涯最慘一役，今天的他能否找回昔日王牌的身手，全台灣球迷都在關注。值得注意的是，道奇內野手佛西瑟（Logan Forsythe），對上陳偉殷28個打數，打擊率高達3成93，還包括3發全壘打，絕對是陳偉殷不可輕忽的對象。球迷們一起打開電視為臺灣殷雄加油吧！

NBA季後賽，早上8點半由塞爾提克坐鎮主場迎戰騎士。綠衫軍在第一戰以25分之差痛宰騎士。今天的第2戰，綠衫軍能否靠著莫里斯（Marcus Morris）再度死守詹姆斯（LeBron James）拿下系列戰第2場勝利呢？球迷們敬請期待！

中職方面，晚間6點35分在桃園球場由統一獅客場面對桃猿。獅隊派出馬丁尼茲迎戰猿隊的尼克斯。近期取得5連勝的統一獅今天能否在客場扳倒桃猿，成功登頂呢？喜愛中職的球迷朋友記得準時鎖定電視轉播，無法收看的球迷也可以透過自由體育文字轉播掌握最新動態！

日職例行賽，下午5點將有3場轉播帶給球迷朋友。分別是橫濱對上阪神虎，西武出戰火腿，以及樂天迎戰軟銀。喜愛日職的朋友們，記得打開電視收看囉！

MLB

07:00 道奇@馬林魚 民視、FOX體育、FOX體育3台

NBA

08:30 騎士@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

CPBL

18:35 獅@猿 ELEVEN SPORTS1、愛奇藝

NPB

17:00 橫濱@阪神 ELEVEN SPORTS2



17:00 西武@火腿 FOX體育



17:00 軟銀@樂天 FOX體育3台