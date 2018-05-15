MLB》大谷滑球近兩戰揮空率近五成 「惡魔指叉」使用變少？

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平昨天對雙城先發，繳出6.1局飆11次三振失1分好投，開季前6場飆43K改寫隊史紀錄。根據大聯盟官網記者David Adler指出，大谷近期多投滑球，近兩戰他這顆滑球讓對手揮空率將近五成。

David Adler指出，大谷翔平前四場先發，他的滑球讓對手在25次揮棒中揮空5次，揮空率為20％；而近兩戰先發，大谷的滑球讓對手揮棒31次中有15次揮空，揮空率高達48.4％。

另外，相較先前的單場指叉球使用率破30％，大谷翔平近兩戰的配球中，使用滑球和曲球的比例有逐漸增加的趨勢。

根據《Fangraphs》顯示，大谷近兩戰的滑球使用比例各有28.6％、23.3％，曲球使用率則增加到11.2％、15.5％；招牌指叉最近兩場的使用率則為11.2％、19.4％。

據《Fangraphs》統計，大谷翔平本季至今先發6場，指叉球仍是揮率空最高的球種，高達29.4％；其次為滑球的15.5％，曲球的揮空率則有10.8％。

大谷翔平近兩戰配球比例：

美國時間5/6 對 水手 四縫線速球 指叉 滑球 曲球 48 顆 11顆 28顆 11顆

美國時間5/13 對 雙城 四縫線速球 指叉 滑球 曲球 43 顆 20顆 24顆 16顆

大谷翔平。（資料照，今日美國）