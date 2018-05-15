田徑》世界才是我的舞台 亞洲標槍之王鄭兆村是台灣奪金希望

鄭兆村。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕台灣田徑標槍名將鄭兆村在去年台北世大運，以一記石破天驚91公尺36勇奪金牌，並成為亞洲紀錄保持人，今年8月雅加達亞運被田徑協會視為奪金希望，期望能終結5屆的金牌荒，鄭兆村評估若維持穩定水準絕對有望摘金，也豪氣表示，「我看到的是國際，世界才是我的舞台。」

台灣田徑隊近年在國際賽場成績豐碩，「台灣最速男」楊俊瀚在去年亞洲錦標賽贏得200公尺金牌及100公尺銅牌，世大運再以10秒22贏得100公尺金牌，「跨欄王子」陳傑是亞錦賽、世大運400公尺跨欄銀牌，「台灣欄神」陳奎儒世大運以13秒55贏得110公尺銀牌，男子跳高向俊賢及男子標槍黃士峰都奪銅。

最令人驚豔的鄭兆村在亞錦賽以80公尺03排名第6，世大運丟出令全台國人民振奮的91公尺36。不過，鄭兆村今年因冬訓狀況不俗，在操之過急下，不慎在3月14日弄傷右手，使得至今尚未在正式比賽出擊，他並不著急也對亞運抱持穩穩、慢慢的備戰節奏，他說：「只要維持穩定的實力，我想拿金牌應該有機會。」

鄭兆村、黃士峰、陳傑等名將，18日將飛往日本參加大阪挑戰賽，隨後在26日再投入於台北田徑場進行的國際邀請賽，6月將在至日本移地訓練，而鄭兆村、黃士峰7月還會到瑞典展開最終備戰。

田協秘書長王景成透露，本屆亞運設定1金、1銀、2銅目標，鄭兆村及黃士峰這組「標槍雙俠」是台灣奪金雙保險，至於楊俊瀚200公尺有望挑戰銀牌，其餘男子跳高、男子跳遠、男子400公尺跨欄、男子110公尺跨欄、男子400公尺接力、男子鉛球都有機會拿到獎牌。

鄭兆村。（記者黃志源攝）

鄭兆村。（記者黃志源攝）

鄭兆村。（記者黃志源攝）

鄭兆村。（記者黃志源攝）