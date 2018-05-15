中職》選秀會7月2日登場 富邦握狀元籤

圖為去年的中職年度選秀會，示意圖。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職29年選秀會將在7月2日登場，由去年全年戰績居末位的富邦悍將握有狀元籤。新人選拔測試會則訂6月18日上午9點在新莊球場進行，即日起開放報名，最終參選名單將於6月25日公布。

中職選秀是每年職棒盛事，去年共有96位好手參加，另共計106人參與會前的選拔測試會，皆創歷年新高；今年中職4隊將依去年全季戰績排名與季後賽參賽資格決定，以逆順序指名，選秀順位依序為富邦悍將、統一獅、中信兄弟和Lamigo桃猿。

值得一提的是，獅隊去年雖然年度戰績排名第2、中信兄弟年度第3，但在季後挑戰賽時獅隊不敵兄弟，今年選秀順位根據中職規章，提前1個順位。

在參選資格方面，中職表示，自2013年起曾入選WBC經典賽、世界12強、世大運、WBSC世界盃、亞錦賽、亞青賽及亞運等國手；或是獲得聯盟所屬球團推薦、最近一年社會甲組棒球冬季巡迴賽、本年度成棒甲組春季聯賽個人獎項前二名得主皆可直接報名參選。

此外，高中生可透過聯盟、聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式，參與選秀。

若沒有以上資歷的選手，則可報名參加測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（89年7月2日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，並於6月11日前報名參加測試會，若獲得聯盟球團教練的青睞，即可參加選秀。

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