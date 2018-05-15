中職》領先7分被逆轉 史耐德：投手壓不住

萊福力。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕中信兄弟今天使用本季第8次「假先發」，一度取得7分的大幅領先，卻因萊福力在第6、7局狂丟6分，牛棚也沒能止住失血，反以8：9遭富邦悍將逆轉，總教練史耐德認為，不管本土、洋將，只要投手壓不住，打多少分都一樣。

兄弟在王峻杰2支二壘安打貢獻4分打點帶動下，打完6局上以7：0遙遙領先，第3局接手的萊福力先在6局下被林哲瑄轟出2分彈，7局下又被悍將猛攻8人次搶回4分，8局下啟動牛棚，洪宸宇、鄭凱文沒守住2分領先，聯手又丟3分。

史總指出，8局下先派左投洪宸宇，是因為悍將前3名打者都是左打（林益全、蔣智賢、陳品捷），由於用球數並不多（13球），不會影響下次先發，但目前不確定何時讓他先發。

「假先發」楊志龍開賽讓悍將6上6下，兄弟仍按既定規劃，讓萊福力從第3局接手，史總強調，楊志龍用球數是不多（25球），當下並沒讓他續投的想法，「也許下次就會」。

兄弟採「假先發」調度後，4連勝後之所以吞4連敗，主因之一是輪到洋投崩盤，包括11日賽格威5.1局失5分、12日艾迪頓4.1局失6分、今天萊福力5局失6分，史總認為，不論本土或洋將，不管在哪裡比賽，只要投手壓不住，打多少分都一樣。

史總強調，全隊擊出12支安打、攻下8分，整場都展現贏球的企圖心，對球隊信心還是很有幫助。

楊志龍。（記者林正堃攝）

洪宸宇。（記者林正堃攝）

鄭凱文。（記者林正堃攝）



鄭凱文。（記者林正堃攝）