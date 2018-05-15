中職》郭泓志4球奪勝 暌違1111天再勝投

2018/05/15 22:06

林哲瑄向郭泓志道賀。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕今天升上一軍的富邦悍將郭泓志，中繼點0.1局，只投4球拿下暌違1111天的勝投。

郭泓志在8局上6:8落後，2出局一壘有人時登板，最快球速147公里，投到第4球一壘跑者王峻杰盜壘失敗而結束這一局，下半局悍將連得3分超前比數，郭泓志拿下2015年4月30日以來的第1勝。

郭泓志忘了自己效力統一獅時曾拿過1勝，賽後富邦總教練葉君璋問他上一勝什麼時候，郭泓志說應是十幾年前了。郭泓志表示，球隊贏球比較重要，自己有沒有勝投其實還好。

郭泓志第7局開始熱身，他表示，站上投手丘時很感動也有點緊張，就是腎上腺素飆升的感覺，整體的投球還不錯，一軍比賽張力比較大，希望趕快適應。

葉君璋指出，郭泓志表現很棒，比去年剛上一軍時還要好，這是好的開始，8局上半結束有和郭泓志討論第9局續投，他也說可以，不過，因為下半局打得比較久，球隊也取得領先，因此換上倪福德。

富邦捕手林宥穎表示，郭泓志的球速和尾勁都很出色，看得出來是百分百投入。

隊友向拿下勝投的郭泓志道賀。（記者林正堃攝）

郭泓志。（記者林正堃攝）

郭泓志。（記者林正堃攝）

隊友向拿下勝投的郭泓志道賀。（記者林正堃攝）

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