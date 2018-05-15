LOL MSI》「韓國殺手」賞KZ二連敗 閃電狼七勝三敗結束小組賽程

閃電狼二度擊敗南韓KZ，小組賽以七勝三敗坐收。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕拿下六連勝後儘管遭逢三連敗，但台灣戰隊閃電狼依舊在《英雄聯盟》MSI季中邀請賽小組賽的最後一場與南韓KZ對決中贏下勝利，不愧對「韓國殺手」名號，賞給對手二連敗，賽後閃電狼以七勝三敗結束小組賽程，能否以小組第一晉級巴黎最終四強，將視最後一場RNG與TL的對決，若RNG獲勝，雙方還須以加賽決定勝負。

賽後，閃電狼輔助選手SwordArT受訪時談到若RNG稍後能贏下TL，雙方將加賽決定誰是第一的問題時，他表示：「還想再跟Karsa交手，這次一定要打贏他」，若真的能以第一名晉級四強，挑選對手責任將交給教練團，他表示，成員都很相信教練做的戰術與決定，「我們就是做好自己的本份就好」。

本場閃電狼認賠封鎖凱莎，KZ也封鎖伊澤瑞爾，閃電狼首搶卡蜜兒，讓對方選出寇格魔與貪啃奇下路組合，隨後讓Moojin搶下葛雷夫打野，自家下路則是艾希搭配珍娜，KZ尾選犽宿走中。開局閃電狼成功掩護葛雷夫反野吃紅，接著在中路成功收下札克屍塊取得首殺，儘管KZ也策劃兩波單抓收下閃電狼中野人頭，但野區控制依舊掌握在手，順利收下預示者，取得三外塔領先。

閃電狼緊抓經濟及視野優勢，靠著Maple塔莉雅編織者之牆阻隔，不斷策劃破塔攻勢，不到20分鐘就準備奪取第六座外塔，接著又在中路抓下札克與貪啃奇，穩穩吃下巴龍，隨即從下路打進對方高地，卡蜜兒直接切入開砍，帶領隊伍往前衝刺，直接把對方坦克融化，直取一座兵營後撤離。26分鐘閃電狼再從上路進擊，成功打出全滅，直搗主堡，睽違三場後終於取得勝利。

最終閃電狼本屆小組賽以七勝三敗坐收，能否以第一名晉級四強，得視最後一場TL與RNG對決，由於RNG目前為六勝三敗，如果下一場贏下北美TL，RNG將要與閃電狼加賽決賽誰是第一，而TL也須與歐洲FNC加賽，決定誰晉級四強，但如果RNG落敗，閃電狼奪下第一，而TL將踢下FNC晉級四強，而RNG將與KZ加賽決賽決定二三名。