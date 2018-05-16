黃勝雄約砲 週刊爆：偷腥成慣性 被抓姦竟暴打老婆險失明

富邦球員黃勝雄。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中華職棒富邦悍將球員黃勝雄日前被爆出約砲女球迷後，今天《鏡週刊》報導再指出，黃勝雄偷腥成慣性，遭妻子抓包後不肯悔改，多次對妻子家暴，還打到黃妻視網膜剝離、臉部紅腫，更曾對妻子揚言「打到妳肯離婚」。

報導指出，黃勝雄婚前就有約砲習慣，婚後死性不改，與妻子常因此事經常吵架，且黃勝雄吵架後無法控制情緒，多次痛毆妻子，最近一次發生在4月，當時黃勝雄和老婆吵架暴怒，打了黃妻好幾個耳光，黃妻最後只好報警。

黃勝雄妻子的閨蜜看不下去，決定向週刊爆料，並擷下黃和妻子傳簡訊的內容，黃勝雄恐嚇妻子，「欠打是不是？打到妳肯離婚，不是不敢。」且黃勝雄不只在家打，在球隊的台北宿舍也曾動粗，甚至在台東老家當著黃家人的面痛打過妻子，每每警察出面，黃勝雄就會哭求原諒，黃妻也心軟沒告上法院。

據悉，球團得知黃勝雄家暴，曾對他扣薪30%當作懲罰，但根據黃勝雄吵架的影片，他曾對妻子說過，「反正我只要沒打到妳就好，妳說我暴力傾向我也知道。」妻子坦言對黃勝雄態度心灰意冷。

黃勝雄聯絡對此澄清，確實有在吵架的時候動粗，但就只是碰撞而已，並說約砲又沒有證據。富邦球團公關發言人陳昭如則表示，「黃勝雄婚前的確有拈花惹草，婚後也有和老婆在宿舍吵架，確實曾動粗過，但現在雙方已經和好。」