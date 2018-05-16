MLB Live》陳偉殷好投被換下場 主播都感到錯愕

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 道奇 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 馬林魚 1 0 0 1 0 0 2 4 12 0

陳偉殷今日表現

IP H R ER BB SO HR ERA 4.1 3 0 0 3 3 0 7.56 ERA：防禦率 IP：局數 H：安打 HR：全壘打 SO：三振 BB：保送 R：失分 ER：責失分

第八局

第七局

威特葛倫被普伊格擊出陽春砲，道奇追到1：2，不過下個半局馬林魚打線有所回應，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擊出帶有1分打點的二壘安打，安德森（Brian Anderson）在一、二壘有人的情況下再打下1分，馬林魚7局打完以4：1領先道奇。

第六局

雙方投手都投出3上3下。

第五局

陳偉殷再度保送普伊格，接著被泰勒打出安打，道奇打者在一出局攻佔一、二壘，馬林魚總教練總教練馬丁利（Don Mattingly）上場時都讓主播感到相當錯愕，說出：「要換嗎？」，最終由威特葛倫（Nick Wittgren）接替陳偉殷投球。

總計今天陳偉殷力投83球、4.1局被敲3安無失分，另送出3保送3次三振，退場時雖馬林魚領先，但陳偉殷已無關勝敗。

威特葛倫成功解決5局危機，馬林魚在下個半局再有2安演出，但最終沒能延續攻勢，前5局打完馬林魚以2：0領先道奇。

第四局

透納從陳偉殷手中擊出道奇本場比賽首安，巴恩斯（Austin Barnes）敲安讓道奇攻佔一、二壘，陳偉殷3個出局數，都是讓道奇打者擊出飛球出局。

馬林魚打線在下個半局靠著2安加一高飛犧牲打再下一城，4局打完2：0領先。

第三局

陳偉殷對首名打者普伊格（Yasiel Puig）送出四壞，伍德上場打擊時點向一壘方向的軟弱滾地球，雖成功抓到一個出局數，但普伊格積極跑壘衝向三壘，陳偉殷繼續封鎖道奇打線，靠三振赫南德茲（Enrique Hernandez）化解危機。

普伊格積極跑壘衝向三壘。（法新社）

第二局

陳偉殷三振第6棒貝林傑（Cody Bellinger），2局上讓道奇形成3上3下。

伍德難擋馬林魚打線，又被打出兩支安打，但陳偉殷擊出三壘手前的滾地球，讓道奇策動雙殺，馬林魚未能延續攻勢。

第一局

陳偉殷先發出戰道奇，第一個打者就投出四壞保送，泰勒（Chris Taylor）靠著隊友擊出右外野飛球推進到二壘，陳偉殷三振坎普（Matt Kemp）抓下第3個出局數。

下個半局，道奇先發投手伍德（Alex Wood）被普拉多（Martin Prado）和瑞爾穆托 （J.T. Realmuto）敲安，三振卡斯楚（Starlin Castro），並讓安德森（Brian Anderson）擊出游擊正面滾地球，原本有機會策動雙殺，但二壘手弗塞斯（Logan Forsythe）傳球失誤，馬林魚跑回1分先馳得點。

陳偉殷先發出戰道奇。（美聯社）

先發打序