中職》西武來台調查大王 日本球迷熱議：他是真貨！

西武爭取王柏融的新聞今天引起日本網友熱議。（取自Yahoo!JAPAN）

〔體育中心／綜合報導〕日媒今天報導，日職西武隊正在調查Lamigo桃猿隊王柏融，加上日職亦有其他球團正在注意其動向，預料今年季後將掀起「大王爭奪戰」，這則報導今天引起日本網友熱議，紛紛留言：「王柏融是真貨！」

《產經新聞》報導，王柏融是左打強打，2016年達成台灣職棒史上首位四割男的成就，去年也有31轟、4成07打擊率，還獲得聯盟三冠王。西武隊已經先後網羅郭俊麟、吳念庭等台灣出身的選手，加上西武資深顧問兼編成部長渡邊久信去年年中也來台灣實地觀察，對於爭取王柏融可說是相當積極的球團之一。

這則新聞引起日本球迷高度關注，還登上日本Yahoo!的熱門新聞，下方最多人按讚的留言是：「我覺得他是真貨，4成打擊率太扯了。」、「打擊率4成太強，高校野球也沒有這樣的吧，好想趕快看到他在日本打喔」

也有日本球迷還記得大王去年年初台日交流戰中，棒打則本昂大的那一轟：「王真的是很強，跟侍Japan對戰時看到他的打擊姿態，感到很衝擊，他有日本一線球員以上的實力，就算在日本職棒也是頂尖水準打者。」、「台灣的一朗」

另外也有人提出疑問 :「打擊也許很好，但守備好嗎？」、「台灣是4成打擊率的打者有好幾個的聯盟，打擊率自己參考一下。」「比起野手，西武比較需要投手吧。」

王柏融（資料照，記者陳志曲攝）

西武資深顧問兼編成部長渡邊久信去年到場觀戰。（資料照，記者陳志曲攝）