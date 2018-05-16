NBA》真的不想輸！詹皇今日賽前做了這件事（影音）

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯（LeBron James）在東部冠軍賽首戰遭遇挫敗，場上正負值更達-32分，讓克城軍兵敗波士頓，而今天賽前詹姆斯被發現本季首次在比賽日球隊訓練之前，就獨自一人來到球場進行訓練，顯然對自己上一戰的表現十分不滿意。

騎士「大帝」詹姆斯上役不但全場15投僅6中，三分球5投皆墨，還發生了7次失誤，場上正負值更追平個人季後賽生涯最差紀錄，騎士最終也以83：108慘敗，而今早當記者們今天上午（美國時間）來到球場時，驚訝地發現球場上只有詹姆斯在助教的陪伴下進行投籃訓練。

這是詹姆斯本季首次在比賽日的投籃訓練前，獨自一人提前來到球場加練。不過對此，他僅淡淡地表示，自己只是剛好早起而已。

「他們（塞爾提克）在第1戰就是打得比我們好，」詹姆斯在受訪時說道，「上一場我只是手感差，所以並不會太擔心，今晚如果有投三分的機會，我會好好把握。」

不過無論是騎士陣中隊友還是對手綠衫軍，都預計詹姆斯會在今天的比賽中強勢反擊。

塞爾提克主帥史帝文斯（Brad Stevens）在首戰談到詹姆斯的表現時就曾說：「回顧每一位偉大球員的職業生涯，當他們在經歷了一場糟糕的比賽之後，他們總是能在下一場比賽中有所回應。」

史帝文斯會這麼說，不是沒有原因，最好的例子就是在今年季後賽首輪第2場，詹姆斯就曾一口氣砍下46分幫助球隊拿下勝利。

「比賽是要靠在場上贏來的，所以我們在場上必須要有所表現。」詹姆斯說，「歷史就是歷史，我是個活在當下的人。你不能依賴你在之前有多好的表現，而應該依賴你的直覺、教練團隊以及比賽計劃，然後上場去執行它。所以，你必須為下一場比賽做好準備。」

詹姆斯獨自來球場訓練影片：