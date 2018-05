NBA》真的不想輸！詹皇今日賽前做了這件事（影音）

詹姆斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯(LeBron James)在東部冠軍賽首戰遭遇挫敗,場上正負值更達-32分,讓克城軍兵敗波士頓,而今天賽前詹姆斯被發現本季首次在比賽日球隊訓練之前,就獨自一人來到球場進行訓練,顯然對自己上一戰的表現十分不滿意。

騎士「大帝」詹姆斯上役不但全場15投僅6中,三分球5投皆墨,還發生了7次失誤,場上正負值更追平個人季後賽生涯最差紀錄,騎士最終也以83:108慘敗,而今早當記者們今天上午(美國時間)來到球場時,驚訝地發現球場上只有詹姆斯在助教的陪伴下進行投籃訓練。

這是詹姆斯本季首次在比賽日的投籃訓練前,獨自一人提前來到球場加練。不過對此,他僅淡淡地表示,自己只是剛好早起而已。

「他們(塞爾提克)在第1戰就是打得比我們好,」詹姆斯在受訪時說道,「上一場我只是手感差,所以並不會太擔心,今晚如果有投三分的機會,我會好好把握。」

不過無論是騎士陣中隊友還是對手綠衫軍,都預計詹姆斯會在今天的比賽中強勢反擊。

塞爾提克主帥史帝文斯(Brad Stevens)在首戰談到詹姆斯的表現時就曾說:「回顧每一位偉大球員的職業生涯,當他們在經歷了一場糟糕的比賽之後,他們總是能在下一場比賽中有所回應。」

史帝文斯會這麼說,不是沒有原因,最好的例子就是在今年季後賽首輪第2場,詹姆斯就曾一口氣砍下46分幫助球隊拿下勝利。

「比賽是要靠在場上贏來的,所以我們在場上必須要有所表現。」詹姆斯說,「歷史就是歷史,我是個活在當下的人。你不能依賴你在之前有多好的表現,而應該依賴你的直覺、教練團隊以及比賽計劃,然後上場去執行它。所以,你必須為下一場比賽做好準備。」

詹姆斯獨自來球場訓練影片:

Hours before game 2 of the #EasternConferenceFinals @KingJames is putting up shots and throwing down dunks on the @tdgarden floor @7News pic.twitter.com/v2Hs7YSUYN