NBA Live》遭塔圖姆衝撞詹皇一度退場 騎士上半場打完7分領先

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 騎士 27 28 55 塞爾提克 23 25 48

第二節

次節騎士拉上射手柯佛（Kyle Korver），柯佛一上場就先在中距出手得分，又造成塔圖姆（Jayson Tatum）犯規，順利完成3分打，G.希爾逮到機會也切入完成3分打，柯佛在從外線得手，打出一波9：0的攻勢；不過接下來綠衫軍靠塔圖姆挺身而出，獨拿9分還是將比數緊咬，第一節火力全開的詹姆斯，在次節拿下4分，上半場最後3分多鐘在籃下遭塔圖姆衝撞，一度離場休息，所幸最後並無大礙。

兩隊激烈廝殺，互不相讓，多次爭球。（法新社）

塔圖姆在次節挺身而出，幫助球隊將比分緊咬。（法新社）

而騎士此節一度拉開比分到雙位數，不過小莫里斯（Marcus Morris）在最後2分多鐘，一口氣連拿6分，縮小比分差距，而騎士也未能把握最後一波進攻機會，上半場結束，騎士以7分暫時領先塞爾提克。

第一節

剛開局，騎士雖然先搶下球權，詹姆斯（LeBron James）在傳球時發生失誤，讓塞爾提克J.布朗（Jaylen Brown）在三分線得手，助綠衫軍率先破蛋，不過接下來騎士湯普森（Tristan Thompson）、詹姆斯、G.希爾（George Hill）連續切入打出一波6：0的攻勢。綠衫軍雖靠著J.布朗和哈佛德（Al Horford）籃下得手拉近比分，不過詹姆斯馬上跳出來連飆2顆三分，要回領先優勢。

綠衫軍雖然展開天羅地網，對詹姆斯嚴加看管，不過還是屢屢被詹姆斯找到出手機會，單節13投8中，三分球7投4中，單節就砍下21分，幫助騎士在首節以27：23領先塞爾提克。

詹姆斯首節13投8中砍進21分。（美聯社）

賽前報導

〔記者卓佳萍／綜合報導〕騎士在東部冠軍賽首戰踢到鐵板，今天早上8點30分將再度與塞爾提克交手。總教練泰倫魯可能變陣，先發陣容以防守為考量，拉下射手柯佛，讓T.湯普森頂替，希望守住綠衫軍大將哈佛德。《完整報導》