世界盃》德國隊大名單出爐 2014年奪冠功臣沒入選

德國隊總教練勒夫表示將評估門將諾伊爾是否能參加世界盃。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕2018世界盃進入倒數階段，各國球隊都紛紛公佈參賽名單，2014年世界盃冠軍德國隊也公佈大名單，不過在2014年世界盃冠軍賽中踢進致勝一球的格策（Mario Gotze）沒有入選此次名單。

德國隊公布27人大名單。（圖擷取自德國國家足球隊Twitter）

格策此次未入選名單中。（路透）

此次的27人大名單中，目前有傷在身的門將諾伊爾（Manuel Neuer）也入選，其他3名入選的門將則是特史泰根（Marc-Andre ter Stegen）、萊諾（Bernd Leno）以及特拉普（Kevin Trapp），由於最終的23人參賽名單只能包含3名門將，總教練勒夫（Joachim Low）必須在提交最終名單時放棄其中一名門將。勒夫表示，諾伊爾本週已經開始正常參加拜仁慕尼黑隊的訓練，這能保證他能夠承受在國家隊集訓時的訓練量，屆時將進行評估。

而在2014年世界盃冠軍戰對阿根廷踢進致勝一球的格策則是沒有入選此次名單，然而格策近來狀態低迷。勒夫指出，自己不得不作出一些令人不快的決定，但這絕不是針對某個人的決定，而是決定讓其他人入選。