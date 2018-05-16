MLB》4.1局無失分被換下場 陳偉殷無緣挑戰本季第2勝

陳偉殷對道奇主投4.1局無失分被換下場。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕效力於大聯盟馬林魚隊的旅美好手陳偉殷，今在主場先發迎戰道奇，一直到第4局才被敲出安打，並於第5局一人出局一、二壘有人的情況下被換下場，雖然退場時馬林魚領先，但陳偉殷此戰已無關勝敗。

陳偉殷揮別前場被小熊打爆的陰影，今天在主場投得相當精采，前3局都沒讓道奇擊出任何安打，直到第4局才被透納（Justin Turner）敲出首安，陳偉殷在兩人在壘的情況下，讓對手擊出飛球化解危機。

陳偉殷第5局對首名打者普伊格（Yasiel Puig）投出四壞保送，伍德（Alex Wood）擊出飛球出局，泰勒（Chris Taylor）掃出中外野方向安打，沒想到馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）決定換投，讓陳偉殷在一、二壘有人時被換下場，主播都感到難以置信，陳偉殷也是滿臉無奈，接替投球的威特葛倫（Nick Wittgren）成功守住領先，馬林魚5局打完以2：0領先。

陳偉殷此戰力投83球，有48球好球，總計4.1局被敲3安無失分，另有3三振及3四壞，防禦率下修至7.56，陳偉殷已沒有勝投資格，無緣在今天終止2連敗，同時挑戰本季第2勝。