MLB Live》大谷翔平第三打席敲安 天使3：4太空人

AB H BB SB K RBI HR AVG 大谷翔平 3 1 0 0 1 0 0 0.347 AB：打數 H：安打 BB：保送 SB：盜壘 K：三振 RBI：打點 HR：全壘打AVG：打擊率

大谷翔平（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天首度擔綱天使隊先發第二棒DH，在一局下半首度登場打擊，當時無人一壘有人，面對太空人強投柯爾（Gerrit Cole），大谷首打席遭到變化球三振。

天使隊下一棒阿普頓（Justin Upton）隨後開轟，兩分砲讓天使先馳得點。

三局下，大谷第二次登場打擊，一記界外球直擊主審面罩，主審被打中後退場休息，更換主審後，大谷擊出三壘方向界外飛球被接殺。

雖然太空人麥肯（Brian McCann）四局適時安打追回一分，但五局下，天使隊第九棒R.李維拉（Rene Rivera）砲打柯爾，敲出陽春彈，天使3：1領先，大谷翔平本局第三度登場打擊，敲出右外野平飛一壘安打。

大谷翔平（法新社）

八局上半，太空人強打艾圖維（Jose Altuve）在滿壘關鍵時刻建功，一棒敲出清壘安打，太空人4：3反超比分。