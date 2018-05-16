NBA》詹皇狂砍42分大三元無用 騎士慘遭綠衫軍逆轉苦吞2連敗

詹姆斯首節發生衝撞，表情痛苦。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前役慘敗給塞爾提克後，騎士今打出亮眼開局，上半場一度取得11分領先，卻在第3節難擋塞爾提克的反撲，讓他們打出36：22攻勢逆轉戰局，終場綠衫軍以107：94獲勝，系列賽取得2：0領先。

展現非贏不可的決心，詹姆斯（LeBron James）今提早前往球場投籃備戰，在首節就收到成效，一人獨拿21分，率隊取得領先，不料次節詹姆斯卻在籃下和塔圖姆（Jayson Tatum ）發生衝撞，頭部撞擊到塔圖姆的肩膀，身體不適退場休息。

有著「生化人」稱號的詹姆斯，短暫休息後在第2節結束前，又重返戰場，但不時用手按摩頸部，看似仍有些不太舒服；而塞爾提克在上半場結束前急拉尾盤，M.莫里斯（Marcus Morris）連拿4分，暫以7分落後。

易籃後，塞爾提克急起直追，倒數5分鐘，莫里斯連投帶罰一舉扳平，加上史馬特（Marcus Smart）三分彈，綠衫軍取得領先，戰局大致底定；決勝節雙方火藥味十足，哈佛德（Al Horford）上籃遭史密斯（JR Smith）一把推開，隊友史馬特上前理論，一度爆發衝突，最後史密斯吞下一次惡意犯規、技術犯規，史馬特也被判技術犯規。

塞爾提克今有6人得分上雙，J.布朗（Jaylen Brown）攻下全隊最高23分、7籃板，羅齊爾（Terry Rozier）18分次之；騎士則由詹姆斯和洛夫（Kevin Love）獨撐大局，詹皇攻下全隊最高42分、12助攻、10籃板大三元，洛夫22分、15籃板次之。

前役騎士全隊僅投進4顆三分球，團隊命中率也只有36%，慘敗給綠衫軍後，今命中率稍稍提升至45.6%，但全隊出現15次失誤，慘遭逆轉。

布朗攻下全隊最高分。（USA TODAY Sports）

哈佛德（右）灌籃，史密斯阻擋不及。（歐新社）