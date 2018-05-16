LOL MSI》閃電狼創最佳小組賽成績 四強將強碰南韓KZ

閃電狼打出七勝四敗，是歷年最佳成績，以第二名晉級四強賽。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2018 MSI季中邀請賽賽程排得巧妙，直到最後一日小組賽程都無法確定誰將以第一名挺進巴黎四強賽，歐美兩強最後還得靠加賽決定誰能吊車尾晉級，經過一日正賽六場與兩場加賽後，中國戰隊RNG確定以第一名晉級四強，挑選第四名歐洲FNC為四強對手，第二名台灣戰隊閃電狼將與南韓王者KZ展開五勝三勝賽制，獲勝的兩隊將爭奪MSI冠軍。

「狗神」Uzi帶領隊伍打爆閃電狼。（取自LOL Esports flickr）

閃電狼前三日賽程打出六連勝，狂掃中韓歐美四大強隊，跌破眾人眼鏡，但隨著第二輪開打，閃電狼的選角與進攻套路開始被針對，苦吞三連敗，所幸在昨日的最後一場正賽面對南韓KZ，閃電狼再度發揮「韓國殺手」靈氣，毫不拖泥帶水，打出優異比賽內容，奪下久違的第七勝，這也是閃電狼參與MSI三屆以來最好的小組賽成績。

緊隨著閃電狼的腳步，中國RNG從第三日首場輸給北美TL後，力圖振作，打出一波五連勝成績，成功在最後關頭追平閃電狼，同為七勝三敗，昨日正賽結束後，雙方進行加賽決定誰能第一晉級，這回閃電狼下路組合擋不住「神化」的Uzi伊澤瑞爾，他在遊戲時間20分鐘就已經領先Betty艾希多達80隻吃兵數，帶領隊伍打爆閃電狼，逆轉奪下第一。

第二場加賽「歐美」大戰更是精彩重頭戲，往年歐美網友最愛比較「EU到底是大於還是小於NA」，儘管北美TL在正賽第二輪擊敗FNC，雙方戰成平手，但加賽場FNC中路Caps與「小王子」Rekkles又跳了出來，將飛往「北美」機票賞給對手，順利打進四強，這回「EU > NA」了。

FNC加賽擊敗TL，搶下最後一張四強門票。（取自LOL Esports flickr）

RNG奪下第一名後，獲得挑選對手的權力，他們選擇FNC作為四強對手，第二名的閃電狼將再度與KZ強碰，位於巴黎天頂體育場的四強淘汰賽將在18日晚間6點展開，首場由RNG對上FNC，19日晚間6點則是閃電狼對決KZ，賽事將採五勝三勝制，對於閃電狼來說，對手是對戰二連勝且營運風格較為相仿的KZ，未嘗不是件好事。

小組賽最終排名。（取自Garena）

四強淘汰賽將於18日展開。（取自Garena）