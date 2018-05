MLB》田中將大被三振超糗 隊友羅伯森笑瘋了（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天踢館國民主場,田中將大雖然在賽前做足準備,先前在自家主場練打頻頻開轟,但此戰不但沒有安打還吞下1次三振,揮棒落空的糗樣,讓隊友羅伯森(David Robertson)都笑瘋了!

田中今天先發出戰國民,除了投球任務之外,還得扛起球棒站上打擊區,他在2局上二、三壘有人時上場,但田中連揮3顆球,其中最後1球面對77英哩的曲球揮棒落空,整個人幾乎轉了一圈,被岡薩雷茲(Gio Gonzalez)三振的畫面相當糗,羅伯森在休息區看到後都忍不住大笑,而且還猛拍手。

田中此戰主投5局被敲4安,首局就被倫登 (Anthony Rendon)轟出陽春砲,第2局被3支安打狙擊掉2分,不過洋基在第5局追平比數。

國民先發投手岡薩雷茲投完5局退場,由蘇耶洛(Wander Suero)接替投球,第6局洋基攻勢結束,該場比賽因雨延到明天台灣時間早上5點續戰,洋基與國民將一日兩戰。

Pretty sure we have the same reaction as David Robertson when we watch pitchers hit. pic.twitter.com/vLEcKvlQof