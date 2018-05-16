MLB》田中將大被三振超糗 隊友羅伯森笑瘋了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天踢館國民主場，田中將大雖然在賽前做足準備，先前在自家主場練打頻頻開轟，但此戰不但沒有安打還吞下1次三振，揮棒落空的糗樣，讓隊友羅伯森（David Robertson）都笑瘋了！

田中今天先發出戰國民，除了投球任務之外，還得扛起球棒站上打擊區，他在2局上二、三壘有人時上場，但田中連揮3顆球，其中最後1球面對77英哩的曲球揮棒落空，整個人幾乎轉了一圈，被岡薩雷茲（Gio Gonzalez）三振的畫面相當糗，羅伯森在休息區看到後都忍不住大笑，而且還猛拍手。

田中此戰主投5局被敲4安，首局就被倫登 （Anthony Rendon）轟出陽春砲，第2局被3支安打狙擊掉2分，不過洋基在第5局追平比數。

國民先發投手岡薩雷茲投完5局退場，由蘇耶洛（Wander Suero）接替投球，第6局洋基攻勢結束，該場比賽因雨延到明天台灣時間早上5點續戰，洋基與國民將一日兩戰。

Pretty sure we have the same reaction as David Robertson when we watch pitchers hit. pic.twitter.com/vLEcKvlQof — Cut4 （@Cut4） 2018年5月16日

田中將大上場打擊，2次打擊都沒有安打，還吞下1K。（法新社）