NBA》詹皇寫多項紀錄仍難救主 上次0：2落後還是10年前

詹姆斯今寫下多項紀錄，還是難助球隊獲勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯（LeBron James）今在東部冠軍賽次戰，獨拿到42分還繳出12助攻、10籃板的大三元，並締造了一系列紀錄，但騎士還是慘遭塞爾提克以107：94逆轉，而上次詹皇在季後賽系列戰0：2落後，還得追朔到10年前。

2008年騎士在東部第2輪同樣遭遇塞爾提克，前兩場在主場都由塞爾提克奪勝，取得2：0領先，最終搶七擊驚險晉級淘汰騎士，後來塞爾提克一路打進總冠軍賽，並且順利奪冠，而從那次之後，詹姆斯在東部季後賽就再也沒有0：2落後過，直到今天。

詹姆斯此役光是在首節的得分、出手數和三分命中數，都追平他生涯季後賽單節紀錄，而這是也是他在本屆季後賽第5次單場得超過40分，也創下他生涯季後賽新紀錄，而這也是他職業生涯季後賽第17場單場得分超過30分，同時至少10次助攻的比賽，也寫下NBA歷史最多。另外，生涯第五次在東部決賽拿下「大三元」也超越傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird），成為NBA史上第一。

今天一掃前役15投6中，僅拿15分的低迷，繳出「大三元」火力全開，無奈詹皇這些超狂紀錄，仍無法幫助騎士拿下勝利，而兩隊下戰將在台灣時間5月20號早上8：30開打，屆時也將回到騎士在克利夫蘭的主場進行。