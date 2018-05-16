MLB》第5局突遭換下場 陳偉殷：教練跟我說要抓雙殺...

陳偉殷對道奇先發4.1局無失分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷今天對道奇4.1局被敲3安打無失分，雖然最終馬林魚以4：2獲勝，但陳偉殷本場比賽無關勝敗，無緣挑戰本季第2勝，賽後受訪時他談到了今天的投球策略及被換下場的心情。

陳偉殷力投83球寫下復出之後投球數最多的一場比賽，談到今天的投球策略，陳偉殷說：「道奇是聯盟最棒的球隊，他們有很好的先發打線，整場比賽我所想的就是把球壓低，我很開心我能照我所想的方式控制比賽。」

5局上一、二壘有人的局面，卻被總教練換下場，陳偉殷對此也感到相當不解，「我聽到是他希望抓雙殺，但他卻把我換掉，不知道是不是聽錯。被換下來當然會影響心情，但我就是盡量保持冷靜。」

陳偉殷前兩戰共被敲出5發全壘打，此役狀況明顯回穩，不過第5局1人出局一、二壘有人時遭到教練換下場，連3場比賽都沒能投滿5局，也錯失在今天奪下第2勝的機會。

「每一場比賽都有很多事是無法控制的，但是很開心的是，給自己的功課有做好。」陳偉殷在臉書上寫道，「還有很多要學習的東西，只希望一場一場比賽的慢慢進步。」

陳偉殷狀況漸入佳境，球迷在貼文下方也給予鼓勵，「狀況比較好了」、「越投越好了」、「繼續相信自己！」。