NBA》「神經刀」惡意犯規引眾怒 「聰明哥」怒轟：骯髒！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕東部決賽第二戰塞爾提克以107：94獲勝，不過此役雙方火藥味十足，在第四節騎士JR.史密斯（JR Smith）在哈佛德（Al Horford）上籃時推了他一把，重心不穩的差點受傷，隊友「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）上前理論，史密斯的誇張犯規，不但引發眾怒，賽後史馬特也痛批史密斯的犯規根本是一次「骯髒的攻擊」。

此役在最後3分多鐘時，綠衫軍哈佛德接獲史馬特的傳球，準備要快攻飛身上籃時，卻遭史密斯一把推開，在空中失去平衡，摔出界外，史馬特見狀馬上上前理論，一度爆發衝突，最後史密斯吞下一次惡意犯規、技術犯規，而史馬特也被判技術犯規。

哈佛德遭JR.史密斯惡意犯規，史馬特上前理論，險釀衝突。（法新社）

「那是一次骯髒的犯規，JR已經不是第一次做這種骯髒事了，尤其是在跟我們交手的時候，他就像是一個惡霸，除非你挺身而出，不然就會讓他就會依直欺負你，那（讓隊友不被欺負）就是我努力在做的事。」史馬特在賽後受訪時說。

而義氣相挺隊友的「聰明哥」，雖然最後還是吃下一次技術犯規，綠衫軍傳奇球星「指環王」羅素（Bill Russell）也在推特大讚，認為史馬特為隊友挺身而出的精神永遠都能獲得肯定。

綠衫軍傳奇球星「指環王」羅素（在推特大讚史馬特力挺隊友的舉動。（取自羅素推特）

而史密斯這一推，不但惹怒了全場的塞爾提克球迷，哈佛德的妹妹Anna也氣到在推特上怒飆髒話，而顯然哈佛德也被激怒，在最後3分49秒內綠衫軍拿下10分中，就有8分來自於哈佛德的得分或助攻，最終粉碎騎士的反撲，助綠衫軍搶下2連勝。

哈佛德今天表現亮眼。（法新社）